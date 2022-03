Promossa la navetta elettrica gratuita in centro storico: servizio in appalto per due anni - Genova 24

Genova. A più di un anno dall’avvio della sperimentazione il Comune di Genova conferma la navetta elettrica gratuita per il centro storico. Negli scorsi giorni, infatti, Amt ha emesso un bando di gara per affidare il servizio con le stesse modalità attuali per la durata di 20 mesi (fino al 31 dicembre 2023) eventualmente prorogabili. I termini per presentare le offerte scadono a mezzogiorno del 5 aprile.

Dopo i primi 9 mesi di sperimentazione era emerso nel corso di una commissione municipale che il minivan, di fatto un taxi in grado di ospitare a bordo fino a 6 passeggeri salvo restrizioni anti-Covid, trasportava mediamente 31 persone al giorno per un costo di 13,31 euro a passeggero. Numeri giudicati fallimentari dall’opposizione, ma non dalla giunta Bucci, che ha deciso di istituzionalizzare il servizio.

L’appalto, finanziato con fondi europei Pon-Metro 2014-2020, prevede un importo a base di gara di 227.714 euro più Iva, poco meno del doppio di quello che Tursi ha speso finora. I costi della manodopera sono stimati di poco inferiori ai 150mila euro. Come chiarisce la determina a contrarre il servizio rimarrà “a titolo gratuito per i cittadini, nell’ottica della sostenibilità e offerta green alla città”. Eventuali fondi residui a disposizione potranno essere usati per una proroga.

Restano invariati caratteristiche tecniche e percorso. La vettura dovrà essere elettrica, dotata di porte ad apertura automatica e pedana per disabili, e dovrà offrire un minimo di 6 posti. Il capolinea sarà in piazza Caricamento, di fronte all’Acquario: da lì la navetta andrà fino in piazza Cavour per fare inversione di marcia, quindi percorrerà via San Giorgio, via dei Giustiniani, via di San Donato, salita del Prione, via di Porta Soprana, piazza De Ferrari, piazza Matteotti, piazza San Lorenzo, piazza Campetto, piazza Banchi e di nuovo al capolinea. Anche l’orario rimane identico: il servizio verrà garantito tutti i giorni, compresi i festivi, con una corsa ogni mezz’ora dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00.