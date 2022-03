Profughi, anche la comunità cattolica ucraina si organizza per raccogliere le offerte di posti letto - Genova 24

Genova. I primi profughi dall’Ucraina sono già arrivati a Genova. Secondo la prefettura sono circa un centinaio, per ora ospiti di parenti o amici legati direttamente alla comunità ucraina in città. Tuttavia il numero è destinato ad aumentare ed ecco perché la comunità cattolica ucraina, in parallelo rispetto al lavoro del Comune di Genova, sta facendo circolare un form on line compilando il quale si può offrire una stanza, una casa, per una o più persone, e per periodi di diversa durata.

L’informazione sta circolando attraverso un tam tam sui social. “Arrivano i primi profughi alla spicciolata. Qualcuno si ferma solo un giorno per riposare e continuare il viaggio. Se hai la possibilità di ospitare anche un giorno o una settimana o … sino alla fine dell’emergenza qualche profugo o famiglia o puoi offrire un appartamento intero comila il form e se servirà sarai contattato telefonicamente per verificare insieme l’effettiva disponibilità”, il messaggio che accompagna il link approntato dalla comunità cattolica Ucraina in Genova.

Se si offre un appartamento la formula è quella del “comodato d’uso gratuito” con possibilità di recesso in 30 giorni, ma nel form si può indicare per quanto tempo si può mettere a disposizione una stanza o un intero alloggio, per quante persone si ha disponibilità, e se si è disponibili ad aiutare i profughi anche sul profilo delle pratiche burocratiche come ad esempio quelle di ricongiungimento familiare, per l’ottenimento di documenti civili e sanitari, o l’accesso ad ulteriori aiuti.

Si tratta di un form che non obbliga in alcun modo quanti lo compilano ma costoro saranno eventualmente ricontattati telefonicamente per verificare l’effettiva disponibilità.

Naturalmente negli eventuali appartamenti si richiede siano forniti di tutte le utenze operative (luce, acqua, gas e riscaldamento).