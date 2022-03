Pro Chiavari, tre atleti ai campionati mondiali di cheerleading - Genova 24

Chiavari. L’assessore allo sport del Comune di Chiavari, Gianluca Ratto, ha incontrato a Palazzo Bianco Margherita Milia, Paolo Nicolini e Francesco Ravera, tre atleti della Pro Chiavari che parteciperanno ai mondiali di cheerleading di Orlando, in Florida, da mercoledì 20 a venerdì 22 aprile.

“Oltre al consueto in bocca al lupo, mi sono complimentato con i ragazzi e con il presidente della Pro Chiavari, Alessandro Cuneo, per il loro impegno e dedizione, ringraziandoli a nome di tutta l’amministrazione per il traguardo raggiunto – spiega l’assessore allo sport, Gianluca Ratto -. La partecipazione alla competizione mondiale sarà un’esperienza fondamentale del loro percorso, un messaggio importante per tutti i ragazzi che si avvicinano alle discipline sportive”.