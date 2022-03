Primo rinvio a giudizio per le minacce social a Bassetti: l'hater aveva scritto "Ammazzati o ti uccidiamo" - Genova 24

Genova. “Ammazzati o ti uccidiamo maledetto servo assassino servo del potere e avido di denaro”, questa frase e altre dello stesso tenore erano state scritte nel marzo 2021 dalla persona a cui, ieri, è arrivata la notifica di rinvio a giudizio per diffamazione e minacce neo confronti del virologo genovese Matteo Bassetti e della sua famiglia.

Il direttore di Malattie infettive del San Martino, per cui un indagine ha già portato a 36 indagati per minacce a mezzo social in tutta Italia, lo ha annunciato proprio sulla piazza dove i reati sarebbero avvenuti, ovvero sulla sua pagina Facebook.

“Lenti ma inesorabili. Come promesso, il mio avvocato Rachele De Stefanis e io non molliamo e, finalmente, arrivano i primi risultati. E’ stato notificato il primo rinvio a giudizio per diffamazione perpetrate da uno dei soliti leoni da tastiera che, nel corso di questo intero anno, hanno seminato odio nei confronti miei, della mia famiglia, dei vaccini e della scienza. L’ho già detto, andrò fino in fondo, non ci saranno scuse o risarcimento alcuno che potranno mai colmare quella paura e quell’apprensione vissuta da me e dalla mia famiglia. Viva la giustizia”, scrive Bassetti.

L’articolo del codice penale a cui fa riferimento la notifica del tribunale è il 595, diffamazione aggravata.

La grande visibilità di Bassetti sui media e sui social network ha veicolato un numero spropositato di reazioni e commenti ben al di sopra dell’accettabile ma il virologo è stato più volte disturbato anche nella realtà non virtuale. Si ricordi l’uomo che lo aveva seguito e filmato con uno smartphone, mentre lo insultava e poi, recentemente, l’aggressione verbale da parte di uno sconosciuto in via XX Settembre mentre Bassetti si trovava con la moglie nel dehors di un bar per un aperitivo.