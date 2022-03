Primo fine settimana di rientri dalla Liguria: code di 5 chilometri sulla A26 - Genova 24

Genova. Con il primo fine settimana di primavera, sulla autostrade liguri sono tornati a farsi contare numerosi i turisti in arrivo dalle altre regioni per godersi il bel clima delle riviere. E puntualmente si stanno verificando problemi alla viabilità per il rientro.

Già dal primissimo pomeriggio, infatti, il flusso veicolare di A10 e A26 in primis è andato aumentando, portando le prime criticità proprio sul tratto appenninico della A26, fortemente limitata dai cantieri presenti.

Stando alle prime segnalazioni, sarebbero circa 5 i chilometri di code che si registrano attualmente tra il bivio con la A10 e il casello di Masone