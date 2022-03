Premio Ipazia e drammaturgia, mercoledì 30 marzo la presentazione del bando - Genova 24

Genova. Appuntamento mercoledì 30 marzo, alle 16, al Museo Biblioteca dell’Attore Genova, in via del Seminario, per la presentazione del Nuovo Bando per la X edizione del Premio.

Il Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia nasce nell’edizione 2012 del Festival dell’Eccellenza al Femminile con la finalità di valorizzare il ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo.

Ha l’obiettivo di mettere in contatto gli esperti di settore con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Ogni anno gli autori e le autrici sono chiamati ad affrontare nei loro testi tematiche al femminile.

Un’iniziativa che vede confermato il successo di molte tra le opere segnalate e premiate negli anni, oggi rappresentate sui palcoscenici nazionali e internazionali. Si ricorda in particolare “Mille volte tua” di Letizia Sperzaga, attualmente in scena ad opera di 2 compagnie teatrali, e “Fino a prova contraria” di Paolo Sartori, tradotto e rappresentato dai Teatri Nazionali a Varsavia e Parigi.

Per l’anno 2022 il tema del Bando sarà LA VOCE DELLA DONNA, in linea con il tema del FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE 2022 XVIII edizione/Next Generation Woman. Insieme ai membri del Comitato PREMO IPAZIA interverranno alla presentazione del nuovo bando tre donne impegnate in tre diversi mestieri in cui è prioritario l’uso della voce: IRENE CELLE, cantante lirica soprano, GABRIELLA DE FILIPPIS, avvocata penalista vice presidente della Consulta Femminile di Genova e RAHEL SAYA, giornalista afghana profuga a Genova. Le ospiti condivideranno la narrazione dell’importanza della loro voce nell’empowerment femminile, offrendo, tra i molteplici significati che ha l’argomento, una chiave di lettura negli scenari dell’Arte, della Giustizia e della battaglia per i diritti delle donne.

“Gli antichi Greci ritenevano che l’apertura della bocca nella donna fosse paragonabile alla perturbazione dell’ordine cosmico.” – ricorda la regista Consuelo Barilari, ideatrice e direttrice del Premio e del Festival per l’associazione Schegge di Mediterraneo – “Nella cultura antica le donne non erano ritenute idonee alla sophrosyne, ovvero alla moderazione, al controllo su di sé, al ritegno. Il loro parlare era percepito come disordinato e chiassoso. La poetessa e filologa classica Anne Carson nel suo saggio The gender of sound ha raccolto antichi esempi di come le donne venissero messe a tacere: la donna era un’entità ‘fallata’, che esternava cose ed emozioni che sarebbero dovute rimanere all’interno. Un’altra studiosa della cultura antica, Mary Beard, nel suo libro Donne e potere, ricorda, che il primo esempio di donna messa a tacere da un uomo è nell’Odissea, nella scena in cui Telemaco ordina a Penelope di stare zitta: ‘O Madre mia, Or tu risali / nelle tue stanze, ed ai lavori tuoi, / spola e conocchia, intendi. …Il favellar tra gli uomini assembrati / Cura è dell’uomo […]”.