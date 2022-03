Porto di Genova, trovato un cadavere in mare a ponte Caracciolo: doveva imbarcarsi su un traghetto - Genova 24

Genova. Il corpo di un uomo è stato recuperato poco fa in mare dai vigili del fuoco davanti a ponte Caracciolo nel porto di Genova, nella zona di attracco dei traghetti.

Sul posto anche il 118, la capitaneria di porto e polizia ma i soccorsi sono stati inutili.

Aveva uno zaino quando è stato tirato su dall’acqua. La persona morta in mare, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è un cittadino francese di origine tunisina di 35 anni che aveva il biglietto per imbararsi sul traghetto Atlas della Gnv in partenza stasera dal porto di Genova diretto appunto in Tunisia. Dopo essere entrato al terminal traghetti, per cause ancora da accertare, avrebbe cercato di scavalcare il muro che divide ponte Assereto e Ponte Caracciolo.

Durante la manovra sarebbe scivolato precipitando in mare. A quel punto zaino e vestiti appesantiti dall’acqua lo avrebbero trascinato a fondo. All’arrivo dei soccorsi il suo cuore aveva già cessato di battere da almeno un’ora.