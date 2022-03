Genova. Si sono registrati tantissimi turisti al Porto Antico di Genova durante la mattinata di oggi, sabato 26 marzo. In particolare molti, come si vede nella foto, si sono messi in coda per visitare l’Acquario.

Complice il bel tempo e l’aumento delle temperature riscontrate in questa prima settimana di primavera le attese diventano meno spiacevoli.