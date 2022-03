Ponte Morandi, verso il rinvio a giudizio: Aspi e Spea chiedono il patteggiamento - Genova 24

Genova. Autostrade per l’Italia ha chiesto alla procura di Genova di patteggiare nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Lo comunica la stessa società. Aspi è iscritta nel registro degli indagati ai sensi del Decreto legislativo 231, e cioè per responsabilità amministrativa dell’ente. “Resta in Autostrade per l’Italia – si legge in una nota della società – la piena consapevolezza che non si potrà mai dimenticare la tragedia del 14 agosto 2018 con il suo carico non commensurabile di dolore e sofferenze che ha profondamente segnato anche la società e tutti i suoi dipendenti”.

Anche Spea, imputata per il medesimo reato ha chiesto di patteggiare. Aspi sarebbe pronta a versare quasi 30 milioni di euro nelle casse dello Stato: quasi 27 i milioni, per la precisione, cifra che corrisponde al valore del progetto di retrofitting, quello di rifacimento delle pile 9 e 10 del ponte, e sono stati messi a disposizione ai fini della confisca.

La società pagherà inoltre la sanzione massima di un milione di euro. Spea pagherà una pena pecuniaria di 810 mila euro La Procura di Genova che da giorni sta esaminando le carte, ha dato parere favorevole per entrambe le società, ma sarà il gup Paola Faggioni a decidere quando procederà al rinvio a giudizio di tutti o di parte dei 59 imputati. Le società avevano già risarcito con circa 50 milioni di euro tutti i famigliari delle vittime ad eccezione di due.

Intanto stamattina il legale di Giovanni Castellucci ha ribadito la posizione del suo assistito: “Nell’udienza preliminare l’accusa si è dilungata per ben undici udienze concentrando il processo sulle ipotesi di responsabilità e sui profili di colpa individuale, senza però affrontare il tema centrale, ciò che occupa la mente di ciascuno di noi e cioè le cause effettive del crollo, cause che sono state oggetto di ben due perizie scaturite dall’incidente probatorio” ha detto Guido Carlo Alleva.

Nei prossimi giorni ci saranno le repliche dei pubblici ministeri e poi il giudice deciderà sul rinvio a giudizio dei 59 imputati.