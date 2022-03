Ponte Morandi, i legali degli imputati: "Annullare tutto adesso o il processo rischia di essere azzerato dopo" - Genova 24

Genova. Annullare tutto adesso perché il processo “rischia di essere cancellato in una fase successiva senza che questo possa essere addebitato se non a quelli che in concreto sono stati sordi a queste questioni”.

Così l’avvocato Giorgio Perroni che insieme al collega Guido Colella difende l’ex direttore del primo tronco Riccardo Rigacci, indagato insieme ad altre 58 persone per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). Il legale, nel corso dell’udienza preliminare, ha chiesto di annullare i due incidenti probatori (quello sullo stato del viadotto al momento del crollo e quello sulle cause del disastro) e tutti gli atti successivi, dall’avviso di conclusioni indagini all’udienza preliminare, per le continue “violazioni del diritto di difesa“.

Per l’avvocato “non sono state messe a disposizione tutte le carte, in una situazione di evidente sperequazione tra accusa e difesa”. Anche altri legali nelle scorse udienze avevano ricordato l’impossibilità per le difese di leggere parecchi atti in digitale messi a disposizione della procura ma senza il software indispensabile ad aprirli.

“Spero che il giudice faccia una valutazione attenta e ponderata – ha concluso Perroni -. E’ nell’interesse di tutti, dell’imputato e soprattutto dei parenti, che hanno avuto il dolore più grande, vedere un processo definito in tempi brevi ma anche in modo regolare”.

Le udienze andranno avanti ancora fino al 15 marzo con le discussioni di tutti i legali degli imputati, poi non è escluso che la Procura di Genova decida di replicare. Infine la decisione sul rinvio a giudizio da parte del gup Paola Faggioni dovrebbe arrivare entro breve dalla fine delle udienze.