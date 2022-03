Ponte Morandi e cessione Aspi, Marras: "Condividiamo posizione familiari vittime" - Genova 24

Genova. “La Sinistra Insieme”, composta da PCI, PRC e Sinistra Anticapitalista, e Antonella Marras, candidata Sindaca, abbracciano i parenti delle Vittime del ponte Morandi ed il loro Comitato, all’indomani della notizia del possibile passaggio delle quote azionarie ASPI a Cassa Depositi e Prestiti. Si legge in un comunicato della formazione politica.

“Come non concordare con loro sul fatto che questo rappresenti la conferma che in Italia chi commette gravi errori, o addirittura reati definiti anche da un probabile patteggiamento, non abbia nessun tipo di penalizzazione, anzi possa addirittura uscirne vincitore ed oltre che godere di tutti gli ingiusti utili passati con le gravi e manifeste manchevolezze, goda ancora di questo vergognoso introito?”, dice la nota.

“Chiediamo anche di non credere che questo nostro comunicato sia dettato dal desiderio di distinguersi nell’attuale confronto elettorale: abbiamo anche in passato ribadito questa nostra posizione e, francamente, saremo ben lieti di vedere tutti i partiti e tutti i candidati, schierati in difesa dell’indignazione di Egle Possetti e del Comitato dei parenti delle vittime”.

“Purtroppo, così non è: come tragicamente dimostrato dalla criminale incuria del ponte, di fronte al business (e alla gratitudine di chi lo pratica) logica, ragione, cuore, giustizia, troppo spesso non contano”, concludono Marras e La sinistra insieme.