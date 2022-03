Polizia locale a Genova: su 14 nuovi incarichi apicali conferiti oggi nessuna donna - Genova 24

Genova. Nella polizia locale genovese su 14 posizioni organizzative e 1 alta professionalità, la percentuale femminile è zero. Nel giorno della festa della donna le segreterie Cse Flpl, Diccap e Sulpl denunciano che la parità di genere è un obiettivo ancora da raggiungere.

Lo fanno con una lettera aperta a Giorgio Viale, assessore alla Sicurezza, polizia locale, immigrazione, personale e pari opportunità e relativi diritti.

“Non abbiamo dubbi sul suo impegno perché tale obiettivo sia perseguito − si legge − e, come ha dichiarato, è fondamentale che la parità di genere sia dimostrata nei fatti con l’inclusione del genere femminile ai vertici della Società e in tutti i luoghi di lavoro. Poi c’è la realtà, il vivere quotidiano. Proprio oggi, 8 marzo, la polizia locale di Genova ha conferito gli incarichi apicali, le posizioni organizzative e le alte professionalità. Attenzione, è giusto chiarire subito che questi incarichi sono fiduciari e devono servire per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’amministrazione e quindi, la scelta, deve ricadere sulle risorse migliori a disposizione e non seguire altre logiche. Però i numeri sono impietosi”.

Proprio nel giorno in cui tutto il mondo ricorda l’importanza della parità di genere, si chiedono i sindacati, “questa Amministrazione non è stata in grado di far crescere al proprio interno figure femminili in grado di ricoprire tale incarico. Tra tante donne brave e capaci presenti all’interno del Corpo, nessuna è stata scelta o, ancora peggio, nessuna si è candidata? Questi numeri devono fare riflettere e molto. Non bastano le parole per raggiungere la parità di genere, ci vogliono i fatti e oggi, caro assessore, questo risultato è una sconfitta di questa amministrazione perché lei ha la delega anche alla polizia locale ed è quindi una sua precisa responsabilità il mancato raggiungimento dell’obiettivo”.