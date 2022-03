Pnrr, il Comune di Genova ha 800 milioni di progetti da realizzare entro tre anni - Genova 24

Genova. “Siamo molto orgogliosi del nostro piano che cuba oltre 800 milioni di euro, progetti che riguardano scuole, parchi, fortificazioni, rigenerazioni urbane dal centro storico al ponente, è un lavoro su cui la macchina comunale è molto impegnata perché dovranno essere realizzati nel giro di tre anni”. Pietro Piciocchi, assessore comunale al Pnrr, ha presentato così il convegno voluto dal Comune di Genova per raccontare “per la prima volta il Pnrr alla città – continua – ora la nostra idea è di replicare questo tipo di appuntamento sui singoli territori per cercare di coinvolgere al massimo i cittadini”.

Dopo i saluti istituzionali, ai quali ha preso parte da remoto la vice ministra dell’Economia e delle finanze Laura Castelli, il convegno ha passato in rassegna i singoli progetti a valere sui fondi del Pnrr per Genova.

Le scuole sono tra le principali protagoniste degli interventi messi in campo a sostegno delle future generazioni del territorio genovese. Ssono previsti interventi da quasi 24 milioni euro. Tra gli interventi più impegnativi, sia a livello di sforzo economico che di progettazione, la demolizione e la ricostruzione con adeguamento sismico della scuola primaria “Jesse Mario” di Apparizione (circa 4 milioni), la costruzione della nuova scuola per l’infanzia a Voltri, in via Don Giovanni Verità (circa 3 milioni), la riconversione ad asilo nido del villino liberty di Villa Gruber, in corso Solferino (circa due milioni) e la riconversione ad asilo nido di parte dell’ala di ponente dell’ex Caserma Gavoglio di Lagaccio (1,5 milioni).

Per quanto riguarda la cultura, invece, sono in programma importanti interventi di efficientamento energetico e strutturale che riguarderanno alcuni dei principali Teatri di Genova e diversi progetti finalizzati al recupero e alla valorizzazione dei Parchi e dei Giardini storici della città che prevedono interventi sia strutturali che di manutenzione, valorizzazione e implementazione del verde esistenze (in particolar modo si parla del Parco Villa Duchessa di Galliera, dell’Orto Botanico Clelia Durazzo Pallavvicini e del Parco Villa Imperiale).

Anche il sistema dei Forti rientrerà nei progetti finanziati dal PNRR con un budget complessivo di 8.600.000 milioni che verranno investiti per: riassetto idrogeologico, riordino del verde, recupero antiche mattonate, realizzazione percorso bianco stabilizzato di collegamento per escursionisti e biker, impianto idrico, elettrico e fibra su tutto il tracciato e sul collegamento; allestimento di aree di sosta, aree panoramiche, punti di ristoro e di ricarica di e-bike.; allestimento di percorsi didattici, di segnaletica e controllo degli accessi e sicurezza. Durante il convegno non si è fatto cenno, invece, al progetto della funivia per Forte Begato.

La società partecipata Amiu ha presentato 12 progetti di economia circolare che finanzieranno interventi mirati al miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Progetti che si muovono su due direttrici, una che si muove lungo la linea del miglioramento e della meccanizzazione della reta della raccolta differenziata urbana e un’altra che si muove in direzione dell’ammodernamento e della realizzazione di nuovi impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata. Da sottolineare, nel secondo filone di progetti, la realizzazione di una moderna stazione di trasferenza per i rifiuti differenziati (5 milioni), il progetto per la realizzazione di un impianto altamente automatizzato per la selezione della plastica (circa 9 milioni) e la realizzazione di un biodigestore anaerobico da realizzare all’interno del polo impiantistico di Scarpino (circa 20 milioni).

Anche il Pinqua verrà finanziato dal PNRR. In quest’ottica gioca un ruolo fondamentale il tema della mobilità sostenibile e a tale proposito il Comune ha messo in atto una serie di azioni che verranno intraprese per rendere Genova una città smart e green, partendo innanzitutto dalla realizzazione di un trasporto locale più sostenibile e sicuro.

“Il convegno di oggi si è rivelato produttivo – ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci – incontri di questo tipo sono fondamentali per raccontare alla cittadinanza i principali progetti che abbiamo in mente per la valorizzazione del nostro territorio. Il Pnrr può essere definito un piano Marshall 2.0, quindi un sistema di finanziamenti che possono veramente cambiare volto e il modo di vivere nella nostra città, migliorando la qualità di vita e costruendo una città più sostenibile, inclusiva e attrattiva per le imprese”.

Tra i progetti più interessanti Piciocchi cita come “particolarmente importanti i 70 milioni per la riqualificazione dei forti genovesi, gli oltre 100 milioni destinati alla qualità dell’abitare del centro storico, penso alla riqualificazione di Sampierdarena con 130 milioni, ma sono molto contento anche per alcuni piccoli progetti su asili, palestre e mense delle scuole cittadine che saranno completamente riqualificati”.

“Genova e la Liguria hanno dimostrato di aver un peso specifico importante in questo PNRR – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, grazie alla qualità dei nostri investimenti, alla nostra velocità di realizzazione dei progetti e alla competitività dei nostri porti, della logistica, delle nostre imprese. Il Pnrr è un investimento sulla competitività e sull’efficienza della prossima generazione”.