Peste suina, un nuovo caso a Ronco Scrivia: salgono a 69 le carcasse infette, 30 in Liguria - Genova 24

Genova. L’istituto zooprofilattico sperimentale di Liguria Piemonte e Valle D’Aosta comunica il ritrovamento di una nuova carcassa infetta nella cosiddetta zona rossa.

Il nuovo caso di positività è stato trovato a Ronco Scrivia, dove i casi totali salgno a 5.

In totale ad oggi i positivi sono 69, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 39 per positività in Piemonte, 30 per positività in Liguria.

Intanto oggi in consiglio regionale il vice presidente della Regione Alessandro Piana rispondendo a un’interrogazione del capogruppo Giovanni Pastorino (Linea Condivisa) ha annunciato che “Il Piano regionale introdurrà nuove deroghe ai divieti contro le peste suina, consentirà alcune riaperture, ad esempio per quanto riguarda la selvicoltura che è un aspetto molto importante di presidio del territorio e di ritorno economico”.

Il piano dovrebbe essere varato nei prossimi giorni.