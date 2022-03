Peste suina, trovate altre due carcasse infette in Liguria: salgono a 73 i casi accertati - Genova 24

Liguria. Sono due in più i casi di carasse di cinghiale positivi al virus della peste suina. È emerso dalle analisi effettuare dall’istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta

I positivi sono 73, due in più rispetto all’aggiornamento precedente: 41 in Piemonte, 32 in Liguria.

Gli ultimi due casi sono stati riscontrati in provincia di Genova, nel comune di Rossiglione (nono caso) e in quello di Campo Ligure (quinto caso).

Intanto martedì in consiglio regionale il vice presidente della Regione Alessandro Piana rispondendo a un’interrogazione del capogruppo Giovanni Pastorino (Linea Condivisa) ha annunciato che “Il Piano regionale introdurrà nuove deroghe ai divieti contro le peste suina, consentirà alcune riaperture, ad esempio per quanto riguarda la selvicoltura che è un aspetto molto importante di presidio del territorio e di ritorno economico”.