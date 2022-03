Peste suina, tra 15 giorni il nuovo decreto del governo: zona rossa ristretta e barriere nei boschi - Genova 24

Genova. Entro quindici giorni il nuovo decreto del governo con le ultime disposizioni in tema di contenimento della peste suina africana potrebbe essere realtà: un provvedimento atteso che riscriverà la zona rossa e quindi l’estensione territoriale dei divieti oggi estesi a praticamente metà della provincia di Genova, zone urbane comprese.

Questa la notizia che arriva da Roma, dove l’assessore regionale Alessandro Piana ha incontrato i suoi omologhi e ha portato ai rappresentanti del governo tutte le richieste messe nero su bianco. “Abbiamo presentato in commissione tutte le necessità raccolte in queste settimane dal territorio – ha spiegato piano a Genova24 – credo che ci siano tutti gli elementi per una rapida approvazione del decreto. Ci è stato assicurato un rapido passaggio in Parlamento. Direi che tra 15 giorni dovremmo avere le nuove regole”.

Ma cosa potrebbe cambiare? “Sicuramente ci sarà una riperimetrazione della zona rossa e quindi delle restrizioni – assicura Piana – dobbiamo canora capire precisamente cosa sarà incluso, lo si deciderà tenendo conto dei ritrovamenti di carcasse infette anche di questi giorni”. E qua le notizie non sono buone: “Speravamo che le autostrade, la A7, la A26 e il raccordo di Predosa, potessero fare da recinto ma purtroppo qualche caso è stato trovato fuori da questa zona”. Di questi uno è quello di Genova Est, trovato praticamente in Val Bisagno: “Purtroppo le restrizioni riguarderanno ancora i territorio del comune di Genova, ma stiamo già lavorando a norme speciali che consentano la fruizione di parchi e zone di particolare importanza escursionistica per la stagione che sta per arrivare”.

Ancora da capire come sarà realizzata la mega recinzione pensata per contenere gli spostamenti degli ungulati nei boschi. “La recinzione sarà fatta per evitare nuovi contagi – ha ribadito piana – e si sta valutando dove farla passare. Sicuramente delimiterà la zona rossa”. Una vera e propria “muraglia cinese” fatta di reti e griglie elettrosaldate, che potrebbero svilupparsi per 200 chilometri all’interno dei territori interessati, anche se non è chiaro in che termini. Una soluzione, quella della barriera, già contestata da numerose associazioni e attivisti, e che potrebbe scatenare una nuova ondata di polemiche. Dopo la chiusura dei boschi, arriveranno i cancelli?