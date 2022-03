Genova. Le carcasse risultate positive alla peste suina sono 52, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente, di cui 29 per ritrovate in Piemonte e 23 in Liguria, secondo i dati dell’Istituto zooprofilattico sperimentale.

In particolare il nuovo caso si registra in Piemonte, a Silvano d’Orba, nell’alessandrino, dove era già stato segnalato un caso.

La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 3 marzo 2022.