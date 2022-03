Peste suina, nuova carcassa di cinghiale infetta trovata a Gavi: ad oggi 68 ritrovamenti - Genova 24

Genova. Dall’istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta un nuovo aggiornamento quotidiano sulla consistenza dell’epidemia di peste suina africana nei boschi dell’entroterra genovese, savonese e dell’alessandrino.

La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 21 marzo 2022. Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi sono ora 68, di cui 39 in Piemonte, 29 in Liguria. L’ultimo ritrovamento in Piemonte, a Gavi (AL), dove non erano mai stati riscontrati altri casi.