Peste suina, Lega contro Pd e M5s: "Abbattimenti bloccati da ecologisti da salotto" - Genova 24

Genova. La commissione Ambiente ha bloccato l’abbattimento dei cinghiali per il controllo della peste suina. Lo comunica il senatore della Lega Francesco Bruzzone, responsabile delle attività venatorie del partito.

“È vergognoso ed inaccettabile – dice in una nota – Una maggioranza composta da Leu, M5S e Pd, appiattita su un imbarazzante ideologismo animalista, ha rigettato il mio parere che prevedeva un piano di gestione della fauna selvatica e dei cinghiali pragmatico e comprensivo di molteplici ipotesi atte al contenimento della peste, approvando invece un piano di gestione da attuarsi esclusivamente con ‘metodi ecologici’, cioè senza abbattimenti, forse nella convinzione che i cinghiali si suicidino da soli”.

La maggioranza ha inoltre respinto la proposta sulla limitazione della circolazione dei cinghiali nei grandi centri abitati: “Per la sinistra vederli circolare sulle principali arterie italiane e nelle città non rappresenta uno scandalo sanitario, di decoro e un grave pericolo – prosegue Bruzzone – la Lega però non molla e continuerà a dare battaglia: la peste suina e la sovrappopolazione dei cinghiali le si combattono con adeguati provvedimenti, non con le chiacchiere e i ‘no’ sempre e comunque”.

Sulla questione anche il commissario della Lega in Liguria Edoardo Rixi: “La peste suina è una catastrofe per parchi, allevatori, turismo escursionistico. Mentre l’entroterra e interi comparti economici rischiano il collasso, Pd e M5s si comportano in modo vergognoso e inaccettabile con una ideologia (finto) ecologista. Bisogna affrontare peste suina e sovrappopolazione dei cinghiali con metodi adeguati e pragmatici, nel più breve tempo possibile”.

“La follia di Pd e M5s invece punta a ‘metodi ecologici’ senza abbattimenti. La tipica soluzione senza spiegazione pensata da burocrati dentro uffici nei quartieri chic del centro città. Basterebbe parlare con allevatori o sindaci dell’entroterra per comprendere la gravità del momento, invece i soliti ecologisti-da-salotto sono lontani anni luce dalla vita reale. Di questo passo i cittadini saranno costretti a barricarsi in casa mentre i capi infetti potranno tranquillamente girovagare nell’entroterra”, conclude Rixi.

Anche i consiglieri regionali leghisti Sandro Garibaldi e Alessio Piana hanno diramato una nota con gli stessi contenuti.