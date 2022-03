Peste suina, sospese le gite scolastiche sull'Acquedotto Storico. Le associazioni: "Nessuno ci dice nulla" - Genova 24

Genova. Una intera vallata letteralmente in sospeso e che aspetta dalle istituzioni qualche cenno su cosa fare e come comportarsi, soprattutto con la bella stagione oramai alle porte. Parliamo ovviamente della Val Bisagno, a rischio più di altre di rimanere ‘incastrata’ dai provvedimenti presi nel tentativo di contenere la diffusione della peste suina e che impongono un lockdown dei luoghi simbolo di un territorio che negli ultimi annoi ha fatto delle sue peculiarità una forza attrattiva per cittadini e turisti.

E tra i tanti piccoli e grandi tesori di questa vallata, su tutti spicca l’Acquedotto Storico, che con i suoi oltre 28 chilometri di tracciato sospeso tra ponti, canali, opere ingegneristiche secolari e paesaggi da cartolina rappresenta una delle mete più gettonate per escursioni e gite scolastiche: “Nessuno ci sta dicendo nulla – si sfoga Giovanni Zai, presidente della Federazioni dell’Acquedotto Storico di Genova – Dopo due anni di pandemia stavamo aspettando questa primavera, e con noi migliaia di persone pronte a organizzare visite ed escursioni sopra, dentro e fuori a questo museo a cielo aperto”.

Ma poi è arrivata la peste suina, e il decreto di chiusura dei boschi recapitato da Roma nel giro di una notte. “Da subito il provvedimento è sembrato sproporzionato – osserva Zai – soprattutto in un territorio che da anni convive con una fauna selvatica sempre più presente. Siamo in zona rossa e non sappiamo cosa possiamo fare e cosa succederà nei prossimi mesi. Quando ce lo diranno?”.

Nel frattempo decine di richieste per escursioni e gite scolastiche provenienti dagli istituti di tutta la città restano sospese. “L’Acquedotto Storico è un’occasione per i ragazzi di vedere qualcosa di unico, storico, dai molteplici aspetti di interesse e in un ambiente sano praticamente in città – sottolinea Zai – e dopo il lockdown rappresenta un luogo di facile accesso per tutti”. Un vero tesoro architettonico che grazie soprattutto alla cura di associazioni e volontari in questi anni è stato rivalutato e portato a nuova vita.

Da Roma in questi due mesi di peste suina le notizia sono arrivate con il contagocce: la scorsa settimana l’assessore regionale Piana ha fatto pressione per arrivare alla firma del nuovo decreto che dovrebbe ridisegnare i confini delle zone interdette, mentre dalle istituzioni locali sono più volte giunte assicurazioni per quanto riguarda la fruibilità dei grandi parchi cittadini. Ma nessuno si è espresso direttamente sul il più grande parco cittadino (anche se non formalmente riconosciuto come tale), vale a dire l’Acquedotto Storico, e il timore è che i confini di un possibile nuova zona rossa possano includere ancora la Val Bisagno e i suoi versanti. “Noi siamo qua che aspettiamo – chiosa Giovanni Zai – ma questa incertezza è vergognosa, e non rispettosa per migliaia di cittadini e i loro territorio”.