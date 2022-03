Peste suina, il Piemonte prepara i fucili: "Pronti ad abbattere 50 mila cinghiali" - Genova 24

Genova. “Il passaggio del virus dai cinghiali ai suini domestici è un rischio che va scongiurato il più presto possibile. Sarebbe un danno enorme per una filiera che in Piemonte vale oltre un miliardo di euro, con un milione e 300 mila suini. Contestualmente, l’Assessorato regionale all’Agricoltura sta mettendo a punto il piano di abbattimento di circa 50 mila cinghiali su tutto il territorio regionale per ripristinare l’equilibrio della fauna selvatica”.

Questo il commento di Luigi Genesio Icardi, l’assessore regionale alla sanità del Piemonte, in merito alle ultime notizie relative ai nuovi contagi registrati nella grande area ‘infetta’ da peste suina compresa tra Piemonte e Liguria. Un commento raccolto a Rossiglione, in occasione della recente manifestazione di protesta organizzata dagli agricoltori della Cia.

“Questa settimana inizieremo le operazioni di depopolamento dei suini domestici sani a rischio di contagio nella zona infetta. Gli allevatori danneggiati saranno rimborsati direttamente dalla Regione Piemonte, che ha stanziato 1 milione e 800 mila euro per venire incontro alle prime esigenze delle aziende colpite dall’emergenza. Nell’audizione al Senato ribadirò le richieste al Governo perché venga reso operativo con la massima urgenza il decreto che nomina il commissario nazionale, in modo da avere un interlocutore unico e poter procedere con celerità ed efficacia nel contenimento del contagio”.

Per quanto riguarda invece il fronte Ligure e Genova, al momento non è stato ancora chiarito il come e il dove si interverrà sulla fauna selvatica, vale a dire sui cinghiali: dopo le forti polemiche arrivate per tutelare la famiglie stanziali di ungulati del Bisagno, al momento sul tavolo c’è la proposta di una super recinzione che possa impedire nuovi contagi.