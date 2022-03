Peste suina, possibili restrizioni di 6 km dalle carcasse infette - Genova 24

Genova. Sono attesi per i prossimi giorni i nuovi provvedimenti legislativi che riscriveranno i confini della zona infetta relativa alla diffusione della peste suina africana. A quasi due mesi e mezzo dal primo provvedimento, quindi, dovrebbe cambiare la geografia dell’emergenza, ma per Genova potrebbero esserci delle nuove brutte notizie.

A lanciare l’allarme il Coordinamento popolare Boschi per tutti, il collettivo spontaneo che racchiude singoli e associazioni legate all’outdoor che in questi mesi sta combattendo contro le restrizioni, considerate inefficaci e dannose per cittadini, imprese e associazionismo. “Sappiamo che in queste ore Regione Liguria sta ragionando sulle deroghe, sulle quali nutriamo le più ampie aspettative che finalmente, come promesso, portino, dopo due mesi e mezzo di attesa, a riaperture significative – scrivono in una nota stampa – ma siamo molto preoccupati per la discussione a livello nazionale, perché si parla di un’area di interdizione di raggio 6 km intorno al ritrovamento di ogni carcassa nell’ambito della conversione in legge del decreto 9/2022“.

Una misura che, se confermata, potrebbe tenere in scacco mezza Genova, la Val Bisagno, e la Val Polcevera: a pesare, infatti, è il ritrovamento dello scorso 27 gennaio di una carcassa di cinghiale infetta da Psa presso lo svincolo autostradale di Staglieno, a due passi dai forti e nel cuore della Valbisagno. Come si vede dalla foto, infatti, l’area con raggio di sei chilometri comprenderebbe praticamente tutti i parchi cittadini, compresi quello dei Forti e l’Acquedotto Storico, giusto per citare i più prossimi e frequentati.

Il riferimento alla perimetrazione di questa zona buffer è contenuto nel “Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici” redatto nel aprile 2021, il cui rimando è inserito nel decreto legge dello scorso febbraio oggi in fase di riconversione in legge. Se questo passaggio non venisse stralciato, o tamponato con ulteriori provvedimenti in deroga, per Genova significherebbe la batosta.

“Rispetto a questo contestiamo di non avere effettuato in oltre due mesi di tempo una valutazione del rischio concreto, pressoché nullo, di diffusione della peste suina relativo all’attività escursionistica e l’improbabilità della relativa catena di contagio – scrivono gli attivisti – Rileviamo che si sia data per scontato la diffusione della malattia nella filiera suinicola e il conseguente impatto senza avere minimamente tenuto conto della probabilità remota di tale evento associata alle attività cicloescursionistiche e dei sacrifici richiesti a popolazione e mondo dell’outdoor. Se venisse confermata si tratterebbe di una misura gravissima che, se applicata, di fatto vanificherebbe le eventuali deroghe al divieto di accesso ai boschi precludendo ai cittadini porzioni di territorio potenzialmente in espansione infinita, e della quale tuttavia la maggioranza dei liguri non è consapevole”.

Ma non solo: il coordinamento contesta anche il fatto che il “rapporto Euvet”, vale a dire quello redatto dagli ispettore europei “chiede la sorveglianza passiva allargata a chi va spontaneamente nei boschi – sottolineano – e questo rapporto non è mai stato reso pubblico. Come mai?”.

In sintesi nei prossimi giorni potrebbe decidersi il futuro del mondo dell’outdoor nel senso più ampio possibile: il rischio è che una città, Genova, nella sua quasi interezza non possa più accedere per 12 mesi ai suoi boschi e alle sue montagne. Sarebbe il colpo finale per molte realtà associative e commerciali, e metterebbe ‘in gabbia’ migliaia di Genovesi.