Peste suina, ancora un caso in Piemonte: 351 le carcasse controllate da dicembre - Genova 24

Genova. Ancora un aggiornamento per quanto riguarda la peste suina africana con una nuova carcassa infetta trovata nei giorni scorsi in Piemonte, che porta a 53 i casi accertati trovati all’interno della zona rossa.

La mappa della zona “infetta” pubblicata oggi dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 6 marzo 2022. Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi sono 53, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 30 per ritrovamenti in Piemonte, 23 per ritrovamenti in Liguria. La nuova positività è stata riscontrata sempre nella zona “infetta” in Piemonte, a Ovada nell’alessandrino, dov’erano già stati segnalati tre casi.

Al 6 marzo in tutto il Piemonte e la Liguria sono stati effettuati 351 campioni: 241 in Piemonte e 110 in Liguria di cui: 123 in zona “infetta” (53 positivi); 186 in zona “libera” (tutti negativi) e 42 in zona “buffer” (tutti negativi)