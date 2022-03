Pesaro capitale italiana della Cultura 2024, niente da fare per Sestri Levante e il Tigullio - Genova 24

Roma. L’annuncio è stato dato in diretta sul canale youtube del ministero della Cultura.

La giuria, presieduta da Silvia Calandrelli, ha proclamato Pesaro capitale italiana della Cultura 2024.

Nulla da fare, quindi, per Sestri Levante e il Tigullio, che era nella rosa dei dieci finalisti e che per convincere la giuria aveva presentato un dossier chiamato “Atlante culturale del Tigullio”: una mappatura di tutte le peculiarità del territorio e che per la prima volta univa mondo associativo e accademico con al centro la cultura.

Pesaro l’ha spuntata, oltre che sulle cittadine liguri, su Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento, Viareggio, Vicenza.

“Ci complimentiamo con la città vincitrice e con i suoi progettisti − hanno dichiarato i Comuni che hanno partecipato al progetto di Sestri Levante con il Tigullio − è stata una gara entusiasmante che ha ribadito ancora una volta la straordinaria importanza del capitale culturale del nostro Paese. Ed è stata un’opportunità eccezionale anche e soprattutto perché, nonostante la mancata vittoria, il nostro impegno non si ferma qui. Siamo convinti di aver vissuto un momento storico per il Tigullio. Abbiamo impostato un metodo di lavoro fin qui inedito per il nostro territorio, che si è unito per la prima volta verso un obiettivo comune, in cui la cultura è centro e motore. Siamo riusciti per la prima volta ad avviare un processo di co-progettazione unendo le amministrazioni pubbliche, l’associazionismo culturale, il terzo settore, gli enti di formazione”.

L’Atlante culturale del Tigullio viene definito un progetto in cui la cultura è attivatore economico e sociale: “una opportunità strategica per il rilancio del territorio che ha trovato la sua conferma non solo nella grande partecipazione che abbiamo suscitato ma anche nel riconoscimento ottenuto dalla giuria della Capitale italiana della cultura, che lo ha inserito tra i 10 finalisti. L’intera commissione si è complimentata per il dossier presentato dal Tigullio, giudicato ricco di contenuti rappresentativi del territorio e di spunti da cui partire per la sua valorizzazione oltreché innovativo nel metodo con la proposta dell’Atlante culturale del Tigullio e si è raccomandata di portare avanti il percorso. Ripartiamo da qui, con la volontà di dare gambe al piano strategico della cultura per costruire uno sviluppo concreto e co-progettato per tutto il nostro territorio – concludono i sindaci in una nota congiunta – ringraziamo i progettisti e tutti i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e li invitiamo a un incontro, in tempi brevi, per riprendere il lavoro che abbiamo impostato in questi mesi”.