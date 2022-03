Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: grave incidente nella notte - Genova 24

Genova. Ha perso il controllo della moto ed è finto contro un palo a bordo strada. Questa la dinamica dell’incidente avvenuto la scorsa notte poco dopo le 23,30 in piazzale Resasco a Staglieno, poco distante dal cimitero monumentale.

Ancora da accertare le dinamiche, ma secondo le prime ricostruzioni la caduta sarebbe avvenuta in autonomia senza il coinvolgimento di nessun altro mezzo. Immediato l’intervento dei medici del 118, avvertiti da un automobilista in transito: l’uomo ha riportato gravi ferite, soprattutto ad un arto.

Curato inizialmente sul posto è stato poi trasferito al pronto soccorso del San Martino di Genova dove è stato ricoverato in codice rosso e avviato per gli interventi chirurgici del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.