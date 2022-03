Per evitare un furgone vola nel dirupo con lo scooter: 40enne in codice rosso al San Martino - Genova 24

Rapallo. Per tentare di evitare l’impatto con un furgone ha perso il controllo del suo scooter finendo in nella scarpata a bordo strada, e dopo un volo di diversi metri è rimasto bloccato nei rovi. Questo l’incidente avvenuto questa mattina a Rapallo, nei pressi del bivio per il santuario di Montallegro, che ha visto protagonista un uomo di 40 anni, gravemente ferito nella caduta.

Ancora da chiarire la dinamica: sul posto la polizia di Rapallo sta facendo le rilevazioni del caso per capire l’esatta successione degli eventi. In ballo, infatti, potrebbe esserci una collissione con un altro mezzo, un furgone, che stava percorrendo la strada.

Per soccorrere l’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato il ferito nel dirupo per poi metterlo in sicurezza su una barella per un trasporto di urgenza con l’elicottero verso il San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in codice rosso.