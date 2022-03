Paura a Sestri Ponente, incendio in via Travi: lievemente intossicati un uomo e un bambino - Genova 24

Genova. Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Sestri Ponente. Un incendio è divampato in un’abitazione all’interno di un palazzo di via Travi, a pochi metri dalla stazione ferroviaria.

Dopo un primo tentativo di spegnimento da parte dei condomini sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno proceduto a evacuare gli occupanti e spegnere le fiamme, partite dalla cucina.

Alle cure del personale del 118, intervenuto con alcune ambulanze, sono stati affidati un uomo e un bambino, entrambi all’ospedale in codice giallo per un principio d’intossicazione a causa del fumo respirato.

Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco per accertare le cause del rogo e decretare l’agibilità o meno dell’appartamento. La strada è stata chiusa per alcuni minuti per consentire i soccorsi.