Parco di Portofino, Tar accoglier ricorso di Rapallo: "Perimetrazione del ministero annullata" - Genova 24

Rapallo. Il Comune di Rapallo, vince la sentenza relativa al ricorso numero 756 del 2021 contro il Ministero della transizione Ecologica, attraverso il quale veniva richiesto l’annullamento del d.m numero 332 del 6/08/2021 avente ad oggetto la perimetrazione e zonizzazione provvisoria nonché le misure di salvaguardia del Parco Nazionale di Portofino.

Il comune di Rapallo contestava la legittimità del provvedimento di perimetrazione provvisoria del parco nazionale di Portofino e di adozione delle relative misure di salvaguardia; con ricorso per motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa al sopravvenuto provvedimento costitutivo del Comitato di gestione provvisoria del parco. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati.

“Si tratta di un provvedimento che aprirà un precedente storico di grande rilevanza – ha commentato il Sindaco Carlo Bagnasco – il Comune di Rapallo infatti ha contestato al Ministero, in primis, il metodo attraverso il quale erano stati disegnati i confini del Parco senza tenere minimamente conto delle esigenze e delle specificità dei territori coinvolti. Una imposizione caduta dall’alto che non poteva essere di certo accolta dai comuni interessati dal provvedimento. Un doveroso ringraziamento all’avvocato Luigi Cocchi per l’ottimo lavoro svolto.”