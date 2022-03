Ospedali, martedì 15 protesta del sindacato Fials davanti al villa Scassi per i 250 precari dell'Asl 3 - Genova 24

Genova. Il sindacato Fials ha deciso di organizzare per il prossimo martedì 15 marzo alle 13.30 un presidio davanti all’ingresso dell’ospedale villa Scassi di Sampierdarena, preceduto da un’assemblea, a difesa dei 250 contratti in scadenza a fine mese all’interno dell’Asl3.

“Al 31 marzo 250 contratti precari (cococo) in scadenza (oltre 500 in Liguria!!!). La Direzione e la Regione non muovono un dito. Vogliono sbattere in mezzo alla strada tutte le 250 lavoratrici e lavoratori mettendo a repentaglio i servizi? Da eroi del covid a disoccupati il passo ormai è breve. Da eroi del covid a precari senza prospettive è una situazione inaccettabile. Ci dicano il Direttore generale e il Governatore cosa intendono fare e soprattutto lo dicano ai cittadini”, si legge in un comunicato.

“Ci fa specie che un bando per OSS bandito il 7 dicembre 2021 sia ancora in attesa della graduatoria per procedere alle assunzioni che attendiamo da oltre un anno. Oggi Asl 3 ha esteso da 50 a 150 i posti OSS “assumibili”. Meglio tardi che mai. Ma questa Direzione, in maniera scellerata e irresponsabile, ha preferito – dal 2020 ad oggi, – le assunzioni con contratti precari (cococo ecc), piuttosto che fare il bando a tempo determinato che avrebbe potuto e dovuto essere emesso da oltre un anno. Così oggi siamo a zero assunzioni perché mancano ancora le graduatorie e al 31 marzo scadranno i contratti di oltre cento (102) OSS assunti come precari cococo e che oggi reggono reparti e servizi”, prosegue Fials.

“Particolarmente indicativo che oltre la metà dei contratti cococo attivati in Liguria (sono più di 500), siano stati attivati in ASL 3: sono oltre 250 per tutte i profili e le qualifiche. Al 31 marzo 2022, per legge, scadono tutti i 250 contratti cococo tra cui 102 OSS, 26 assistenti sociali, 10 infermieri, 7 educatori, 12 fisioterapisti, 5 assistenti sanitari, 20 ostetriche, 2 tecnici della prevenzione, 30 medici ecc.. Per alcune importanti figure professionali non sono stati neppure emessi i bandi concorsuali neanche a tempo determinato come per gli Assistenti sociali e i Tecnici della prevenzione. Occorre il rinnovo perché non deve essere consentito a nessuno di buttare fuori chi ha garantito i servizi fronteggiando con noi il Covid”, continua il sindacato.

“Intanto da oltre tre anni aspettiamo il rinnovo contrattuale e assistiamo ad un estenuante rimpallo di dichiarazioni inconcludenti. Occorre aumentare i salari, ridurre l’orario di lavoro, pagare il lavoro notturno e assumere”, conclude la nota.