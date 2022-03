Ospedali di comunità entro il 2024 e più assunzioni, così ripartirà la sanità genovese dopo il Covid - Genova 24

Genova. Due nuovi ospedali di comunità, a Quarto e Rivarolo, finanziati attraverso il Pnrr. La futura integrazione tra Villa Scassi e ospedale degli Erzelli, sempre che non vincano le proposte dei privati. Un piano di assunzioni nei prossimi mesi per risolvere le croniche carenze di personale. Ma anche nuove modalità operative per non vanificare ciò che ha insegnato l’emergenza Covid negli ultimi due anni. Il direttore della Asl 3 genovese, Luigi Carlo Bottaro, in un’intervista a Genova24 fa il punto della situazione (anche per quanto riguarda la strategia vaccinale: ne abbiamo parlato qui) e traccia il futuro prossimo della sanità genovese, un futuro che dovrà contemplare servizi più vicini al territorio per evitare il sovraccarico delle strutture maggiori, ma anche una maggiore integrazione col privato convenzionato secondo la filosofia alla base del piano Restart messo a punto dalla Regione.

Direttore, partiamo proprio da qui: nel 2021 sono stati destinati alla Asl circa 3 milioni per acquistare 6mila prestazioni dai privati e tagliare le liste d’attesa. Come sta andando?

In questo momento le cose stanno andando bene, i tempi d’attesa sono molto buoni e la maggior parte delle prestazioni vengono erogate in tempi molto brevi. Questo è dovuto alla progettualità del piano Restart che vede coinvolto il privato convenzionato, ma anche a una migliore appropriatezza della richiesta. Abbiamo due-tre situazioni di criticità che sono più legate alla carenza di professionisti che non alla reale indisponibilità dell’offerta.

Quali sono?

Le problematiche maggiori oggi sono sul settore dell’endoscopia. Stiamo trattando in questi giorni con gli ospedali – Galliera, Evangelico, e San Martino – ma valuteremo la possibilità di aumentare l’offerta attingendo dal privato convenzionato. Altra criticità che andrà a risolversi, dovuta alle conseguenze del Covid, è quella delle spirometrie: siccome stiamo parlando di valutare l’emissione del fiato, bisogna essere ben certi che il paziente non abbia in incubazione il virus. Ma ripeto, in questo momento situazione è buona e siamo soddisfatti. Abbiamo un numero verde per raccogliere i problemi segnalati dai cittadini, per fortuna le chiamate sono poche.

Che cosa vi ha insegnato il Covid?

Ci ha insegnato molto dal punto di vista della presa in carico dei pazienti: non possiamo limitarci a dire che la patologia è finita quando escono dall’ospedale, ma vanno seguiti dai nostri centri. Il nostro fiore all’occhiello è il centro di riabilitazione della Fiumara per il post Covid: quello è il modello da seguire. Poi dobbiamo portare avanti una medicina d’iniziativa e non solo aspettare che il cittadino venga da noi. Dal 31 marzo, quando sarà finito lo stato di emergenza, l’obiettivo sarà riportare la sanità al 2019, non solo da un punto di vista numerico, ma riconsiderando l’accesso dei cittadini a varie strutture che risentono ancora di tempistiche dettate dal Covid. Abbiamo dato già disposizioni perché i prelievi ematici e la diagnostica nei singoli distretti tornino ad accesso diretto. Dovremo non solo tornare alle stesse condizioni, ma se possibile migliorare.

Lei stesso ha parlato di carenze di personale. Come vi muoverete nei prossimi mesi sul fronte delle assunzioni e delle stabilizzazioni?

Stiamo lavorando tantissimo per rinforzare le nostre file, il personale sarà l’ultima cosa su cui andremo a risparmiare. Abbiamo appena bandito un concorso per 28 assistenti sanitari, che hanno un fortissimo impatto sulla prevenzione perché sono in grado di vaccinare e fare contact tracing. Ho appena firmato un bando per 25 logopedisti che andranno connessi con un altro campo che stiamo potenziando, quello della neuropsichiatria. Abbiamo chiuso un bando per reperire un grosso numero di Oss a tempo determinato e grazie ai concorsi in piedi contiamo di assumere stabilmente 200 Oss e almeno 100 infermieri. E poi procederemo sicuramente sul reclutamento del personale a tempo determinato che la normativa ci consente di assumere direttamente: è necessario aver maturato 18 mesi di servizio in struttura al 30 giugno 2022, di cui 6 consecutivi. Contiamo di stabilizzare così una ventina di persone. Ma ci stiamo muovendo anche sulle assunzioni dei dirigenti: un primario ortopedico, un primario trasfusionale, chirurghi. La macchina sta lavorando a pieno regime con un occhio sulle criticità della prevenzione. Dobbiamo sapere che a novembre potremmo trovarci in una situazione magari meno importante, ma comunque ancora con uno scenario di tipo pandemico non necessariamente legato al Covid.

Nel piano del Pnrr Sanità, che per la Liguria vale 190 milioni, si parla di 14 case di comunità e 4 ospedali di comunità per il territorio della Asl genovese. Possiamo spiegare di che si tratta?

Quello delle case di comunità non è un concetto particolarmente nuovo, la filosofia è la stessa delle case della salute: strutture in cui il cittadino deve trovare risposta a qualunque domanda di tipo sociosanitario, un punto di accesso unico in grado di soddisfare ogni esigenza clinica non urgente. All’interno delle case di comunità, oltre agli ambulatori classici, saranno presenti anche medici di medicina generale e assistenti sociali. Gli ospedali di comunità saranno il baluardo prima dell’eventuale ricovero in una struttura ospedaliera vera e propria. I medici di medicina generale saranno parte attiva, ma interverranno anche reparti a conduzione infermieristica. Saranno il primo punto d’accesso del cittadino che non può stare a casa e allo stesso tempo non ha un quadro così acuto da mandarlo all’ospedale, ad esempio un soggetto anziano. Il vantaggio è che saranno più vicini al luogo di residenza e svolgeranno un ruolo di filtro nei confronti degli ospedali principali.

Nella definizione logistica presentata dalla Regione si citano l’ex ospedale psichiatrico di Quarto e l’ex ospedale Celesia di Rivarolo. Che interventi andranno fatti e quando saranno completati?

A Quarto, dove abbiamo già una casa della salute, andranno avviati lavori di ampliamento d’intesa con la Regione. L’obiettivo è terminare all’inizio del 2024. Prevediamo all’incirca gli stessi tempi per il Celesia: lì abbiamo inaugurato da poco il nostro nuovo laboratorio di analisi, nel padiglione sul lato mare abbiamo una bellissima Rsa di prima fascia per lungodegenti e verosimilmente sul lato monte sorgerà l’ospedale di comunità. Nel frattempo il Sert dovrà essere ricollocato, l’idea è quella di riportarlo all’interno del distretto 9.

E la casa della salute all’ex Trucco di Bolzaneto?

Abbiamo detto che sarà pronta nel 2023 e così sarà. È chiaro che una parte del personale che oggi opera in via Bonghi sarà trasferito in quella struttura quando sarà operativa.

In passato era stata avanzata l’ipotesi di un’integrazione tra l’ospedale Villa Scassi e il futuro ospedale del Ponente da costruire agli Erzelli. Oggi, mentre su quel progetto si riaffacciano i privati, questo scenario ha ancora senso?

All’interno del Villa Scassi stiamo facendo lavori in base a una prospettiva di questo tipo. È evidente che i professionisti di altissimo livello che ci lavorano faranno parte della squadra che gestirà l’ospedale degli Erzelli. D’altra parte il Villa Scassi continuerà a essere una struttura sanitaria a forte impatto territoriale perché Sampierdarena è una città nella città: possiamo immaginare un pronto soccorso agli Erzelli, ma di sicuro dovrà rimanere un punto di primo intervento, e i padiglioni per gli acuti potrebbero essere usati per la riabilitazione.

La gestione di questo nuovo soggetto rimarrà ad Asl 3 oppure, come si era ipotizzato, verrà coinvolto un altro ente ospedaliero?

Direi che rimarrà in capo ad Asl 3 , poi se ci sarà una riorganizzazione di tipo diverso ci adegueremo.