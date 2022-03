Ospedale San Martino, donati 8 mini iPad e speaker portatili al reparto di endocrinologia - Genova 24

Genova. Lab Story, rete di professionisti che propone corsi di lingua multidisciplinari, questa mattina ha donato 8 mini iPad e speaker portatili all’Unità Operativa Clinica Endocrinologica, diretta dal professor Diego Ferone, reparto ‘convertito’, durante l’emergenza, per accogliere pazienti Covid positivi.

L’esperienza con pazienti Covid ha infatti ulteriormente evidenziato che si tratta di strumenti preziosi che permettono ai pazienti ricoverati non solo di comunicare con le persone care e avere il conforto del contatto visivo dei propri familiari, ma anche di poter beneficiare, quando si ha piacere, dell’ascolto di musica, che sarà pre-caricata sul dispositivo.

Ciascun tablet disporrà infatti di una playlist realizzata ad hoc riproducibile, grazie all’ausilio di casse portatili, all’interno delle stanze di degenza, per offrire un po’ di sollievo non solo ai pazienti, ma anche al personale medico, infermieristico e agli operatori socio-sanitari, sottoposti in questo periodo a uno sforzo fisico e mentale straordinario.

La donazione fa parte del progetto ‘Sing me a Story – Musica in Corsia’, iniziativa benefica ideata da Lab Story nel 2020 per raccogliere fondi necessari a portare nelle corsie degli ospedali genovesi piccoli tablet e casse.