Ladri nella sede della polisportiva Scat a Oregina, don Giacomo Martino: "Atto vigliacco" - Genova 24

Genova. I ladri hanno forzato una porta finestra e si sono introdotti negli uffici della Scat, società polisportiva legata alla parrocchia di Santa Caterina, in Via Napoli, nel quartiere di Oregina.

Ad accorgersi del furto, oggi, un allenatore di basket, che peraltro fa parte del corpo della polizia locale. Subito è scattata la denuncia e quindi le indagini da parte della polizia.

Secondo i primi rilievi, oltre ai danni agli infissi provocati dalle persone che si sono introdotte nei locali dell’associazione in via Sapri, al di sotto della chiesa di Santa Caterina, sono stati portati via contanti per 1500 euro e materiale tecnico.

“Sono atti vigliacchi quelli che si fanno contro le associazioni sportive o le parrocchie già faticano a tirare avanti – dice Don Giacomo Martino, parroco di Santa Caterina – credo che almeno nel quartiere nessuno puntare il dito questa volta contro i ragazzi che erano ospitati all’ostello, ma non importa a chi dare la colpa”, il riferimento è ai fatti della scorsa settimana e alle polemiche sui minori non accompagnati.

“Quello che importa oggi – conclude il prete – è portare avanti nel quartiere un lavoro incentrato su cultura, educazione e su una responsabilità genitoriale che purtroppo oggi assolutamente manca in moltissime famiglie”.