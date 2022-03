Opere pubbliche, spunta il commissariamento per la linea Genova - Milano - Genova 24

Genova. Il Governo ha trasmesso al Parlamento l’elenco di 15 nuove opere pubbliche complesse da commissariare, per un valore di 3,1 miliardi di euro, e la proposta di nomina dei relativi Commissari straordinari. Con questa proposta si conclude la fase dei commissariamenti prevista dal decreto legge cosiddetto ‘Sblocca cantieri’ (Dl n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019).

Gli interventi, di cui la maggior parte è complementare a quelli già commissariati, sono stati individuati sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente. Si tratta di sei infrastrutture ferroviarie, tre stradali, due portuali, due interventi di edilizia statale, un intervento per infrastrutture idriche e uno per il trasporto rapido di massa. La quota più consistente degli investimenti, pari a 2,3 miliardi di euro, è destinata al Sud (76,6% del totale) e comprende un’opera stradale, cinque ferroviarie, un’opera idrica, un intervento per il trasporto rapido di massa e uno portuale.

L’elenco di opere trasmesso in Parlamento rappresenta la terza e ultima fase dei commissariamenti in applicazione del procedimento introdotto dal decreto ‘Sblocca cantieri’ che prevede l’individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da elevata complessità progettuale, da difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità tecnico-amministrativa o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale e per la cui realizzazione o completamento in tempi più rapidi è necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti. Le prime due fasi, concluse formalmente ad aprile e agosto 2021, hanno individuato 102 opere (ciascuna delle quali consta di diversi progetti) e nominato 39 Commissari straordinari.

Grazie ai commissariamenti finora attivati, nella seconda metà del 2021 sono state effettuate 27 consegne lavori, mentre si prevede che nel corso del 2022 ci saranno ulteriori 55 consegne, portando il relativo totale a 150 su 354 progetti, con un aumento del 120% rispetto alle 68 consegne registrate negli anni precedenti il commissariamento (si veda https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/le-opere-e-i-commissari-straordinari).

Le Camere dovranno ora esprimere il proprio parere sulla proposta del Governo, in seguito al quale verranno adottati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina dei singoli Commissari straordinari.

Le opere da commissariare

Infrastrutture stradali

Raccordo autostradale Valtrompia (Concesio–Sarezzo-Lumezzane)

SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca (II lotto)

SS 1 Aurelia – Completamento della variante di Sanremo

Interventi per le infrastrutture ferroviarie

Nodo Ferroviario di Bari-Nord

Velocizzazione della linea Milano-Genova

Collegamento ferroviario Olbia-Aeroporto

Ripristino e ammodernamento del tratto ferroviario Caltagirone-Gela

Anello ferroviario di Palermo (completamento II fase)

Raccordo ferroviario di Brindisi

Intervento per il trasporto rapido di massa

Prolungamento dal centro di Catania fino all’aeroporto di Fontanarossa

Interventi per le infrastrutture portuali

Realizzazione del Terminal container di Montesyndial nel Porto di Venezia

Opere di completamento dell’infrastrutturazione del porto di Brindisi

Intervento per le infrastrutture idriche

Invaso di Campolattaro

Interventi per infrastrutture di edilizia statale per presidi di pubblica sicurezza