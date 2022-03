Nuovo incendio sul monte Ramaceto, ancora in fiamme i boschi nel parco di Portofino - Genova 24

Borzonasca. Ancora fiamme nei boschi liguri. Dopo l’incendio sul monte di Portofino che da ieri tiene impegnati i vigili del fuoco, oggi un nuovo fronte si è aperto sul monte Ramaceto, dove già a febbraio si era sviluppato un vasto incendio boschivo.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco pronte a intervenire anche con mezzi aerei. Al momento non si temono evacuazioni perché il rogo è molto lontano dai centri abitati.

È ancora attivo intanto il focolaio in località Casoni, nel comune di Rapallo. Ieri erano intervenuti l’elicottero e il canadair per avere ragione delle fiamme. In mattinata la situazione sembrava sotto controllo, con l’avvio delle attività di bonifica, ma poi il fuoco ha ripreso vigore.

A complicare la situazione il clima secco di queste settimane e la ventilazione.