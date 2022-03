Nuovo Gaslini: 32 richieste di partecipazione per la giornata informativa per la sollecitazione di proposte in partenariato pubblico privato - Genova 24

Genova. Sono state 32 le richieste di partecipazione e più di 100 i tecnici collegati per la giornata informativa prevista dopo la pubblicazione dell’avviso di “sollecitazione di proposte in Partenariato pubblico privato (PPP)” pubblicata martedì 1 marzo 2022 dall’IRCCS Gaslini per la concessione avente ad oggetto l’ammodernamento della propria struttura ospedaliera.

Come da Piano Strategico 2021-2025, il Gaslini ha infatti deciso di realizzare un intervento di ammodernamento della sua struttura ospedaliera, coinvolgendo anche le capacità progettuali e finanziamenti di soggetti privati, ricorrendo al modello del contratto di concessione a operatori economici adeguatamente qualificati, che avverrà mediante il ricorso allo strumento della proposta a iniziativa privata (PPP), ritenendo tale procedura la più efficace ed efficiente per consentire l’ammodernamento della struttura stessa.

“Una partecipazione importante e qualificata” – ha detto Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini, intervenuto insieme alle Direzioni Sanitaria e Scientifica dell’Istituto – “che ci fa ben sperare sull’interesse suscitato dalla proposta al mercato. Si tratta di progetti sfidanti anche per le imprese, che alzano il livello della qualità della partecipazione a progetti analoghi”.

“Dal 16 marzo – ha detto l’ing. Nicolas Urbina, direttore dei servizi tecnici dell’ospedale pediatrico – “i consorzi interessati possono far richiesta per fissare gli appuntamenti per i sopralluoghi tecnici necessari”.

L’investimento previsto è di 137 milioni di cui circa 35 sono assicurati da quota pubblica. Il progetto punta alla costruzione del cosiddetto “Padiglione zero”, e alla rifunzionalizzazione di 5 edifici con destinazioni sociali di supporto alle attività sanitarie che contribuiscano a creare valore aggiunto e crescita di competitività per il Nuovo Gaslini.