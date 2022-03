Nuovo caso di peste suina: cambia la mappatura sull'emergenza - Genova 24

Liguria. Nuovo aggiornamento sull’emergenza peste suina che continua a caratterizzare i boschi e l’entroterra ligure: un nuovo caso è stato rilevato in Piemonte. Salgono così a 74 le positività accertate, di cui 42 per ritrovamenti in Piemonte e 32 in Liguria, ancora nessun caso nel savonese.

L’ultimo caso è stato segnalato a Lerma. È il quinto riscontrato da inizio dell’emergenza nel territorio del comune alessandrino.

Sulla base del recente Regolamento UE 2022/440 la zona dove sono stati riscontrati i casi positivi anziché “zona infetta” è ora denominata “zona di protezione II”, in quanto le positività riguardano soltanto cinghiali.

E’ stata redatta anche una nuova mappa che riporta in rosso i confini della “zona di Protezione II” e in nero i confini amministrativi dei Comuni in cui sono stati segnalati i casi positivi.

E mentre è sempre in azione la task force sanitaria e di monitoraggio sulla situazione emergenziale, attesa per il nuovo decreto ministeriale dal quale la Regione Liguria svilupperà un piano per deroghe e riaperture attese dalle categorie agricole e del turismo.