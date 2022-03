Non c'è solo il vino: ecco il menu che a ogni piatto abbina un olio di Liguria - Genova 24

Non di solo vino vive il gourmet! Si scherza, ovviamente, ma è bella l’idea di una cena dove i piatti vengono abbinati ad un olio, non solo al vino. E’ successo a Laigueglia, dove chef Stefano Rota, al comando della cucina del Vascello Fantasma di patron Angelo Marchiano, sempre più affiancato dal nipote Matteo Zanoni, ha studiato una serie di piatti da abbinare alle varietà di olio (rigorosamente ligure) del frantoio Armato di Alassio.

Tutti i piatti sono stati, inutile anche ribadirlo, di grande bontà, così come le bottiglie d’olio che, finalmente, sono diventate protagoniste in una sera dove il gusto ligustico è stato protagonista. Il menù: bollicine con frittella di brandacujun con terra di olive nere taggiasche con olio extravergine tradizionale; tonno appena scottato su cremoso di caprino all’olio e zafferano con gelato di avocado con olio extravergine U-re; zuppetta di topinambur con terrina di polpo ai pistacchi e pinoli con olio extravergine S-Ciappa; risotto al prezzemolo con crudo di gambero rosa e olio aromatizzato allo zafferano con olio extravergine U-re; filetto di baccalà in oliocottura su letto di castagne e salsa acidula con olio extravergine S-Ciappa; tortino di cioccolato all’olio, cuore morbido al basilico e cremoso alla vaniglia con olio extravergine U-re; biscotti di stroscia con zabaglione.

Alla fine una considerazione: l’olio extravergine di oliva ligure (di taggiasca, di pinola, di colombaia, di un mix delle nostre olive) è qualche cosa di più di un condimento, è tradizione, cultura, gusto: e allora perchè, parlo agli amici ristoratori, non proporre anche una carta dell’olio oltre a quella del vino, abbiamo ottimi frantoi, grandi produttori e un prodotto di eccellenza che parla ligure. Promuoverlo e farlo conoscere significa anche dargli maggior valore!

