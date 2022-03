"Non c'è pace senza giustizia sociale e climatica": a Genova sfila il corteo di Fridays for future - Genova 24

Genova. Hanno portato in piazza anche i genitori e i loro amici i ragazzi di Fridays for future che stamani a Genova, come in molte altre città in tutto il mondo sono tornati in piazza per il global stryke, lo sciopero globale per il clima. “Parents for future zena, zuêni e vêgi tutti insieme” recita il cartello rigorosamente in genovese, per spiegare che la battaglia per il clima deve unire le generazioni.

A tre anni dalla prima grande manifestazione, con migliaia di ragazzi in piazza, i giovani del movimento fondato da Greta Thunberg torna in corteo per chiedere azioni concrete contro i cambiamenti climatici, tema che oggi viene legato strettamente alla pace.

“Non c’è pace senza giustizia sociale e climatica” dicono i ragazzi. “Giustizia climatica vuol dire giustizia sociale – dice Francesca Ghio, una delle portavoce genovesi del movimento – perché a pagare le non scelte dei governi dell’Occidente sono i paesi più poveri. E se deve arrivare una guerra a farci tremare le gambe vuol dire che non abbiamo ancora capito nulla”.

Il corteo, a cui partecipano oltre 200 ragazzi, è partito da via Fanti d’Italia e arriverà in piazza De Ferrari attraversando via Balbi, piazza della Nunziata, piazza Corvetto, via XII ottobre e via XX settembre.

In via Balbi i ragazzi hanno fatto una sosta davanti all’Università di Genova che ha aderito alla manifestazione e che due anni fa aveva firmato un protocollo con il movimento impegnandosi a mettere in campo azioni per ridurre le emissioni e favorire la sostenibilità e che con la nuova governance ha istituito anche un prorettorato alla sostenibilità.

Critiche a distanza, invece, al Comune di Genova, che non avrebbe consentito, dicono i ragazzi al megafono, il passaggio del corteo sotto palazzo Tursi.