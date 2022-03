Nodo di San Benigno, il rovescio della medaglia: i lavoratori del terminal Csm a rischio esuberi - Genova 24

Genova. I lavori al nodo di San Benigno, attesi da anni e unanimemente considerati fondamentali per il porto e tutta la città, rischiano di avere ripercussioni pesanti per i 25 lavoratori del Centro smistamento merci di San Benigno che si trova esattamente sotto il futuro nodo e la cui operatività è da anni compromessa a causa dei cantieri, con circa un terzo della metratura del piazzale ‘operativo’ ormai non disponibile per lo stoccaggio dei container.

A mettere i rischi occupazionali nero su bianco, in una lettera inviata venerdì all’autorità portuale è l’amministratore delegato di Csm, Andrea Bartalini. L’azienda lamenta come da quasi 10 anni sia “preclusa la possibilità di usufruire pienamente e liberamente del terminal in concessione” a causa dei lavori al raccordo autostradale di San Benigno e in tutto questo tempo, dice l’ad a Csm non sarebbero stati riconosciuti né una “revisione” del canone né la “concessione di altre aree” a titolo compensativo.

Per l’azienda “l’operatività del terminal è ormai radicalmente compromessa”. Bartalini indica anche i numeri di questa perdita: nei primi due mesi di questo 2022 i container indirizzati verso altri depositi sarebbero stati oltre 500 e “il bilancio del corrente esercizio si chiuderà con una perdita di circa 400 mila euro”. “Tale situazione – si legge nella missiva – non potrà essere sostenuta dall’azienda ancora a lungo con la conseguenza che la stessa di troverà suo malgrado costretta, nonostante gli sforzi profusi, ad attuare una revisione globale del suo asset aziendale”.

Una doccia fredda appresa solo indirettamente dai lavoratori e mai comunicata con un tavolo di confronto, anche perché a detta dei sindacati i rapporti con l’azienda sono pressoché “inesistenti”. Venerdì Filt Cgil e Uiltrasporti avevano proclamato 2 ore di sciopero al terminal, per l’integrativo scaduto da due anni, oltre che per questioni legate all’igiene e alla sicurezza dei piazzali e all’inasprimento dei rapporti tra i vertici e i lavoratori con un dipendente sanzionato recentemente con una sospensione. Se al termine della protesta i lavoratori confidavano almeno in un faccia a faccia con la proprietà, poco dopo hanno saputo dalla lettera che il loro posto di lavoro è a rischio.

Venerdì mattina è stato fissato un incontro in autorità portuale. “Chiediamo in primis all’autorità portuale ma anche all’azienda garanzie occupazionali e di salario per tutti i dipendenti – dice Marco Pietrasanta, Filt Cgil perché è evidente che per lavori utili al porto e a tutta la città non possiamo accettare che a pagarne il prezzo siamo i lavoratori”. Per i sindacati “è chiaro che l’azienda fa pressioni all’autorità portuale per ottenere aree compensative o uno sconto sul canone ma noi come lavoratori non possiamo finire schiacciati come un vaso di coccio tra due vasi d’acciaio”.