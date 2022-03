Nodo di San Benigno, i lavori entrano nel vivo: rivoluzione viabilità dall'estate 2023 - Genova 24

Genova. Con l’inizio delle operazioni più impattanti nella zona di via di Francia entrano nel vivo i lavori di potenziamento del nodo di San Benigno, il complesso di svincoli e viadotti che dovrebbe risolvere gli annosi problemi di traffico tra Genova Ovest, la Sopraelevata, l’entrata del porto e l’asse di lungomare Canepa.

I primi effetti tangibili sulla viabilità si vedranno nell’estate del 2023: è questa la nuova scadenza fissata da Autostrade, società appaltatrice e finanziatrice dell’intervento, in ulteriore ritardo di un anno dopo il lungo stop provocato dal fallimento della ditta Carena nel 2019. Il secondo lotto, cioè quello in fase di realizzazione che vale da solo 30,6 milioni sui 65 milioni di investimento complessivo, dovrebbe essere terminato nel 2024. Con una variabile non del tutto contemplata dal progetto attuale: l’allacciamento all’inizio del tunnel sub-portuale che in prospettiva potrebbe sostituire completamente la strada Aldo Moro.

La fase clou del cantiere partirà in primavera. Intorno al 15 aprile cambierà l’assetto della viabilità in via di Francia, secondo un piano già concordato con la direzione Mobilità del Comune: la corsia in direzione Sampierdarena verrà chiusa tra la rampa della Sopraelevata e la rotatoria all’altezza del Wtc per consentire il posizionamento di una maxi gru tralicciata semovente davanti alla ferrovia. Tutto il traffico in entrambe le direzioni verrà convogliato sulla corsia lato mare, con prevedibili disagi.

Nelle notti tra il 22-23 e 23-24 aprile è previsto il varo del primo impalcato del nuovo viadotto che, scavalcando la ferrovia e correndo su passo a via di Francia, collegherà il casello di Genova Ovest (e la rampa di via Cantore, “salvata” su richiesta di Tursi) a lungomare Canepa senza passare dall’Elicoidale. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile sarà posizionato un impalcato provvisorio per raccordare il nuovo tratto all’inizio della Sopraelevata. Per effettuare queste operazioni sarà necessario interrompere il traffico ferroviario e chiudere completamente via di Francia. Poi il restringimento sulla carreggiata rimarrà per un’altra settimana, durante lo smontaggio della gru.

All’incirca lo stesso copione si ripeterà a novembre, quando verrà sostituito il viadotto esistente, che oggi conduce da Genova Ovest alla Sopraelevata, e rimosso l’impalcato provvisorio. “A quel punto il traffico tornerà dov’è attualmente, ma non ci saranno nuovi percorsi – spiega Maurizio Marchionni, responsabile dei lavori -. Nei mesi successivi, lavorando in parallelo, completeremo il collegamento tra Sopraelevata e lungomare Canepa, che avverrà con un viadotto di nuova costruzione. Nell’estate dell’anno prossimo dovremmo avere la configurazione definitiva”.

Una volta completato quello che il progetto definisce ambito D, il traffico dovrebbe diventare molto più scorrevole. Dal casello di Genova Ovest si potrà andare in lungomare Canepa senza più affrontare la pericolosa immissione sull’Elicoidale. Dalla Sopraelevata si potrà raggiungere lungomare Canepa senza più passare da via di Francia. E da lungomare Canepa si potrà salire in Sopraelevata senza più condividere il percorso coi mezzi pesanti diretti in autostrada.

Ben più intricato lo scenario del cosiddetto ambito E che riguarda il riassetto della sezione terminale di lungomare Canepa e il nuovo varco portuale Etiopia “in quota”: il collegamento tra il porto e il casello autostradale avverrà per mezzo di un sovrappasso a forma di C (in gergo tecnico un torna-indietro), soluzione di elevata complessità tecnica che tuttavia permetterà di eliminare completamente l’interferenza dei camion in entrata e uscita col resto del traffico. Oltre a questa variante, che aveva già comportato un aggravio del 30% rispetto ai costi iniziali, bisognerà capire come innestare il tunnel sub-portuale.

“Per quanto riguarda il tunnel è in corso di realizzazione il progetto di fattibilità economica, contiamo di chiuderlo entro metà maggio – spiega Alberto Selleri, direttore investimenti e infrastrutture di Autostrade -. L’armonizzazione col nodo di San Benigno è uno degli aspetti più delicati perché il progetto del 2003 prevedeva un assetto completamente diverso. Dovremo assicurare non solo il collegamento con lungomare Canepa, ma anche quello con la A7 e quello che resterà della Sopraelevata. Nel giro di una decina di giorni saremo pronti per verificare le eventuali modifiche che andranno apportate”.

In ogni caso il nuovo traguardo per la fine dei lavori è fissato al 2024. “L’ulteriore slittamento dopo il riavvio dei lavori è stato dovuto ai tempi autorizzativi per la perizia di variante sull’ambito E, che purtroppo non sono stati rapidissimi rispetto alle nostre previsioni ma non dipendevano da noi – replica Francesco Sapio, direttore del primo tronco di Autostrade -. Ora, se qualche fase dovesse slittare rispetto al programma attuale sarà solo per svolgere in anticipo qualche fase lavorativa del tunnel. Anzi, la presenza di questa grande opera ci aiuterà a giocare sulla flessibilità del cantiere”.

E se la Sopraelevata dovesse essere abbattuta, come aveva suggerito proprio Autostrade nell’ambito dell’accordo che prevede la realizzazione del tunnel? L’eventualità per ora non inficia i lavori del nodo di San Benigno che gravita sulla Aldo Moro ma non solo: “Premesso che la decisione spetta al Comune, le opere dell’ambito D sono comunque necessarie perché eliminano quel triangolo di stop che genera i problemi sull’Elicoidale – precisa Selleri – e in ogni caso dovrà essere garantito il collegamento tra il tunnel e la viabilità cittadina per chi arriva da via di Francia”.

Viabilità a parte, una buona notizia è in arrivo per i visitatori della Lanterna: a maggio, infatti, sarà completata la risistemazione della passeggiata che porta al faro simbolo di Genova, interessata in parte dai lavori del nodo, con una nuova porzione di passerella accessibile ai disabili grazie a una modifica della pendenza. La passeggiata in futuro diventerà un percorso ciclopedonale grazie a un progetto finanziato in parte dal Comune e in parte dalla Soprintendenza dei beni culturali.