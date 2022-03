"No Wars", al Tiqu - teatro della Maddalena una giornata tra incontri, film e letture per dire no alla guerra - Genova 24

Genova. Una giornata di eventi per dire no a tutte le guerre: sabato 2 aprile, a partire dalle 18 le associazioni Sarabanda IS e Laboratorio Probabile Bellamy propongono presso il Tiqu / Teatro Internazionale di Quartiere letture, film e momenti di riflessione in collaborazione con Emergency Genova, da sempre in prima linea nei conflitti di tutto il mondo e l’incasso dell’intera giornata sarà interamente devoluto all’ONG fondata dal compianto Gino Strada.

Emblematica la locandina dell’evento, che rappresenta un dettaglio del celebre quadro di Pablo Picasso Guernica, l’occhio – lampadina: questa immagine ci ricorda che l’arte vigila e deve fare luce sugli orrori della guerra.

Si inizia alle 18 con delle letture a tema a cura degli attori che hanno accettato di partecipare all’evento gratuitamente, offrendo la loro arte a favore di un messaggio di pace: Boris Vecchio, Mariella Speranza, Agnese Ascioti e Lorenzo Satta, Simonetta Guarino, Mauro Bozzini, a cui si alterneranno cortometraggi di animazione dall’Ucraina.

È previsto inoltre l’intervento di Eleonora Dotti, infermiera genovese in Emergency dal 2015 che ha lavorato in diverse realtà e progetti di Programma Italia; nel 2020 è diventata responsabile del progetto Covid di Emergency fino a marzo 2021, quando ha lasciato l’Italia per partecipare all’apertura del nuovo Centro di eccellenza di chirurgia pediatrica di Emergency a Entebbe, in Uganda. Accanto a lei anche Paola Monticelli, volontaria di Emergency dal 1996 e coordinatrice dei volontari liguri.

Alle 21 si rientra in sala con una proiezione speciale in pellicola 35 mm: si tratta de La sottile linea rossa (1998) di Terrence Malick, lirico e tragico racconto di una delle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale, quella che ha visto un gruppo di soldati americani sbarcare nell’isola di Guadalcanal per togliere ai giapponesi un’importante postazione e avere il completo controllo sul Pacifico.

Nel cast del film, che ottenne 7 candidature agli Oscar 1999 e si aggiudicò l’Orso d’Oro al Festival di Berlino nello stesso anno, attori del calibro di Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte, Adrien Brody, John Cusak, Woody Harrelson, Jared Leto, John Travolta e George Clooney. La copia in pellicola proviene dalla Cineteca Griffith di Genova.

Un appuntamento speciale fuori cartellone è previsto per lunedì 11 aprile alle 21.15: si tratta della proiezione di VA’ E VEDI del regista russo Elem Klimov , un documento terribile sulle devastazioni e le atrocità commesse dall’esercito nazista nella campagna russa del 1943 e al contempo un’opera di assoluto rilievo estetico, di fatto unanimemente considerato uno dei più bei film di guerra mai girati. Anche questo film è proposto in pellicola 35mm, la copia proviene dalla Cineteca di Bologna.