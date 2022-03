Niente bici sui treni nelle ore di punta, Candia (Lista Sansa): "Invece sarebbe utile a studenti e pendolari" - Genova 24

Genova. “La Regione esclude che studenti e pendolari possano utilizzare il treno con la bici al seguito”. Questo l’attacco della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, dopo la risposta dell’assessore ai Trasporti Gianni Berrino a una sua interrogazione.

“Diversi viaggiatori con bici al seguito negli ultimi mesi hanno riscontrato problemi a trovare treni con il servizio bici disponibile – spiega Candia – Per questo abbiamo chiesto alla giunta quale fosse la situazione del servizio bici sui treni regionali in circolazione nella nostra regione. Dalla risposta dell’assessore Berrino abbiamo scoperto che i treni negli orari di punta non possono portare le bici”.

“La decisione deriva dal fatto che la Regione considera i ciclisti come turisti e non come liguri che si spostano con la bici per andare a scuola o al lavoro- conclude la consigliera regionale – Togliere la possibilità di prendere il treno con la bici in un’ora di punta significa disincentivare questo tipo di mobilità”.

“Una mobilità che in Liguria viene apprezzata da un numero sempre crescente di persone. Anche se la Regione sembra non essersene accorta”, conclude.