New Racing for Genova tra rally e pista - Genova 24

Genova. Impegni nei rally ed in pista per la New Racing for Genova nel prossimo fine settimana. Il sodalizio presieduto da Laura Bottini sarà infatti in gara al Rally Team 971 con Matteo Ceriali e sul circuito di Varano de’ Melegari con Egidio Aragno, nella prova d’apertura del Trofeo Predator’s Factory.

Matteo Ceriali – In attesa del debutto ufficiale nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, previsto a Sanremo l’8 e 9 aprile prossimi, il giovane pilota torinese ed il suo navigatore Luca Ferraris saranno al via del Rally Team 971 per una prima presa di contatto con la per loro inedita Renault Clio Rally5, vettura che utilizzeranno nell’intera serie “tricolore”.

Egidio Aragno – Un primo contatto anche per il pilota savonese, che sarà in gara a Varano de’ Melegari nella prova d’apertura del Trofeo Predator’s Factory, un campionato articolato su sei appuntamenti che il portacolori della New Racing for Genova affronterà al volante della Predator’s PC015H, una monoposto motorizzata Honda 600 cmc. Oltre all’impegno parmense, la serie include tappe agli autodromi di Magione, Adria, Modena, nuovamente Varano e gara finale al Nuovo Autodromo di Modena.