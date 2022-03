“Nessuna pace senza giustizia sociale e climatica”: il 25 marzo torna il global strike di Fridays for future, corteo a Genova - Genova 24

Genova. Non ci può essere nessuna pace senza giustizia sociale e non ci sarà nessuna giustizia sociale senza un impegno dei governi contro la crisi climatica. E’ questo il messaggio che venerdì 25 marzo i giovani del movimento globale Fridays for future vogliono lanciare a governi e politici. Dopo la pandemia e nel pieno di una guerra che sta provocando morte e distruzione i giovani del movimento creato da Greta Thumberg tornano in piazza per rompere “il rumoroso silenzio” dei bombardamenti e per dimostrare che non accetteranno “di vivere un futuro costruito su sfruttamento e distruzione e guerre”.

“Manifestando contro l’inazione dei governi nei confronti della crisi climatica – si legge nel volantino che invita a partecipare al corteo – vogliamo anche evidenziare le cause e le connessioni tra guerra, pandemie e crisi economiche.

“La situazione attuale che stiamo vivendo – spiega Alice Maia Corso, una delle portavoce del movimento a Genova – rende evidenti in modo drammatico le conseguenze di tutto quello non è stato fatto. Lo vediamo nei rincari e nella crisi energetica, ma andando più indietro e pensando alle altre guerre vediamo che spesso sono collegate ai combustibili fossili a partire dal petrolio o a cambiamenti climatici che aumentano la povertà in molte parti del mondo”.

Proprio in questi giorni si è sentito parlare della riapertura delle centrali a carbone ma per il movimento Fridays for future “Non è assolutamente la soluzione. Piuttosto attrezziamoci a comprare gas dall’esterno ma deve essere una scelta a tempo allo scopo in incrementare un piano di transizione energetica che davvero lanci l’utilizzo delle energie rinnovabili”.

Il corteo di venerdì 25 marzo partirà da Principe (nello spiazzo dell’uscita della metro) e arriverà in piazza Matteotti attraversando via Balbi, piazza della Nunziata, le gallerie, piazza Corvetto, via Roma, epiazza De Ferrari. Il concentramento è alle 9. Ci saranno alcune tappe e alcuni interventi in parte ancora da definire ma probabilmente almeno sotto l’università e sotto la sede della Regione Liguria come avvenne con il grande corteo del 2019, prima della pandemia.

Rispetto alla guerra la posizione del movimento è dichiaratamente pacifista e attraverso i due hashtag che lanciano il global strike (#peoplenotprofit #earthfor99) vuole sottolineare altri due aspetti fondamentali: “Vogliamo ricordare – dice Alice – come il 99% della popolazione mondiale sarà quella che subisce le conseguenze dei cambiamenti climatici ma ad esserne responsabile è un 1% della popolazione che corrisponde a quella più ricca. E noi chiediamo politiche che mettano al centro le persone, non i profitti”.