"Nessun aiuto ai nazisti", la manifestazione dei No Green Pass (anche) contro la guerra e le armi - Genova 24

Genova. “La guerra che stanno cercando di imporci si prefigura con le medesime modalità della gestione dell’emergenza pandemica: il governo ha deciso una verità, gli italiani sono chiamati a credere e magari combattere materialmente, in spregio all’art. 11 della Costituzione”.

Queste le parole d’ordine della manifestazione tenutasi ieri pomeriggio nel centro di Genova, come di consueto organizzata dai comitati cittadini che in questi mesi si sono schierati e mobilitati conto l’isitutizione e l’obbligo del green pass.

“Se non fosse bastata l’esperienza dei decenni trascorsi, le assurdità di questi ultimi due anni dovrebbero aver chiarito a tutti quanto i nostri governanti tengano al nostro futuro, alla nostra salute, alla nostra stessa esistenza. Possiamo ancora fidarci di loro? – si chiedono i manifestanti nel volantino ufficiale dell’iniziativa – Non possiamo farlo né quando impongono restrizioni che rendono l’Italia un’immensa caserma, né quando da questa caserma vorrebbero farci uscire incolonnati per sostenere la guerra contro il nuovo nemico, non più “invisibile””.

Oltre agli striscioni già visti in questi mesi, ieri è comparto in testa al corteo la grande scritta “Nessun aiuto ai nazisti”, in riferimento alle ‘donazioni’ a pioggia di armi che il blocco occidentale sta mettendo in campo per sostenere la resistenza ucraina, dove però le armi sono state distribuite anche in maniera incontrollata a civili e a gruppi armati che si rifanno direttamente a ideologie neonaziste, oltre ai reparto dell’esercito di chiara ispirazione di estrema destra.

“I popoli vogliono la pace, i popoli vogliono lavorare assieme per costruire un mondo diverso, fondato su una prosperità condivisa e su una rinnovata libertà. I popoli non vogliono la guerra, non vogliono più saperne di privazioni, di divisioni incentivate ad arte, di drammatiche crisi economiche e sociali. Diciamo no alla condotta bellicista del governo Draghi, rifiutiamo gli aumenti del costo della vita immotivati causati da sanzioni e speculazione, lottiamo per conquistare un futuro democratico per l’Italia”.