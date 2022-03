Nervi, un'abitante di via Pagano: "Noi trattati come un ripostiglio, ci aspettavamo più solidarietà" - Genova 24

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Flavia Ximone, abitante di via Pagano a Nervi, un intervento in risposta all’associazione Utenti del trasporto pubblico sulle polemiche legate allo spostamento del capolinea del 15 a Quinto grazie anche alla raccolta firme dei residenti. Lo riportiamo di seguito.

È stato molto doloroso per noi abitanti della zona leggere che non siamo stati abbastanza pazienti nel sopportare, ad oltranza, due linee di autobus presenti notte e giorno con frequenze di arrivo e partenza di 5-7 minuti, con motori tenuti accesi anche a riposo per evitare la perdita di pressione nel circuito dei freni.

È stato molto doloroso vedere l’indifferenza di tutti quando in nome di un eco-progetto per lo sviluppo sostenibile del trasporto, le strade più importanti di Nervi sono state ripulite, buttando nella nostra tutto il traffico e lo smog quasi fossimo il ripostiglio del borgo.

Abbiamo protestato per la nostra salute e ci saremmo aspettati un po’ di solidarietà da chi parla di ambiente di diritti e di civiltà.

La nostra via già ospitava il capolinea del 17/ uno dei più importanti e di doppie dimensioni, ad esso si è aggiunta la sua linea notturna che prima aveva sede in Capolungo e tutta quella del 15 che di notte diventa 607. Insomma non mancava proprio nulla…

Peccato però che avere contemporaneamente tre autobus del 15 ed uno o due del 17 porta ad una coda interminabile che finisce ben oltre le linee previste per la sosta. Gli autisti, quando lo spazio tra il loro mezzo e le macchine al transito si riduceva troppo, dovevano scendere dal mezzo e fare da vigili (nelle foto che allego è tutto visibile).

Potrei raccontare molto altro ma in generale l’aspetto che più vorrei sottolineare è la mancanza di correttezza intellettuale con la quale si è affrontata la questione: il problema non sono gli abitanti di via del Commercio/via Pagano che certamente non hanno deciso di creare zone Ztl, inversioni di marcia ecc.

Noi tutto questo lo abbiamo solo subito ma per essere costruttivi, mettendo una bella pietra sopra quello che è stato, vorremmo consigliare l’utilizzo dei bus elettrici Irizar lunghi 10 metri che potrebbero tranquillamente raggiungere la piazzetta Pittaluga e da lì uscirne comodamente.