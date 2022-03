Genova. A Nervi, la pattuglia della locale stazione carabinieri ha denunciato un 65enne per porto di armi o oggetti atti a offendere e minaccia aggravata.

L’uomo, un italiano, era già gravato da pregiudizi di polizia.

I fatti sono avvenuti in viale delle Palme dove, poco prima, l’uomo poi denunciato in seguito a un lite per futili motivi con un passante, lo aveva minacciato brandendo un coltello.