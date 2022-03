Nati per leggere e Nati per la musica, adesione anche dalla giunta comunale - Genova 24

Genova. La giunta comunale ha deciso di aderire ai programmi culturali “Nati per leggere” e “Nati per la musica” per la fascia d’età 0-6, decisione che andrà così ad ampliare l’offerta di presìdi “Nati per leggere” della città istituendo un nuovo punto di lettura presso i locali dell’Agenzia per la Famiglia in via Garibaldi.

«L’adesione ai progetti “nati per leggere” e “nati per la musica”, per questa specifica fascia di età – spiega l’assessore alla Famiglia e relativi diritti Lorenza Rosso – e l’istituzione del nuovo punto “Nati per leggere” all’Agenzia della Famiglia vuole essere un modo per avvicinare i bambini alla lettura insieme alle loro famiglie. Non solo: siamo fermamente convinti che poter partecipare a letture condivise, tra bambini e famiglie, possa giovare allo sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del bambino».

«”Nati per la lettura” ha aderito subito al “Patto per leggere” – dice l’assessore alla Cultura Barbara Grosso – ed è stato un segnale importante. Voglio ricordare il grande lavoro svolto dalle biblioteche civiche genovesi che già hanno un ruolo importante nella realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale dei servizi educativi 0-6. Per quanto riguarda “Nati per leggere” siamo sicuri che la Biblioteca internazionale per ragazzi De Amicis e la biblioteca Lercari svolgeranno un grande lavoro».

«Nati per Leggere Liguria esprime vivo apprezzamento per l’adesione ufficiale del Comune di Genova al programma nazionale che, dal 1999, sostiene e promuove la pratica della lettura precoce in famiglia quale vettore di benessere psicofisico, relazionale ed emotivo dei bambini e di chi se ne prende cura – spiegano Donatella Curletto e Giuseppe Ghinelli, rispettivamente referente NpL Ligu-ria/Associazione Italiana Biblioteche) e referente NpL Liguria/Associazione culturale pediatri -. Sviluppato con l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma NpL è presente in tutte le regioni italiane. Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari. NpL Liguria ha già collaborato e collabora con alcuni settori del Comune di Genova – Biblioteche e Servizi educativi – per la promozione e la diffusione della rete NpL che nella nostra regione vive grazie all’attività di pediatri, bibliotecari, educatori, insegnanti, volontari e famiglie. La creazione di un ulteriore punto lettura NpL, a cura dell’Agenzia per la famiglia del Comune di Genova, fa ben sperare per una sempre più concreta e partecipe collaborazione a favore della nostra comunità».

“Nati per leggere” nasce, oltre vent’anni fa, promosso dall’Associazione culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino, ed è presente in tutte le regioni italiane tramite sezioni locali che si impegnano a individuare le modalità progettuali di volta in volta più adatte alle realtà specifiche. Da qualche anno è integrato con il progetto “Nati per la musica”, che sviluppa iniziative per promuovere esperienze musicali a favore di bambini e famiglie, in quanto la musica coinvolge molte abilità cognitive mettendole in collegamento tra loro: non solo i sistemi uditivi e motori, ma anche l’attenzione, l’interazione multisensoriale, la memoria, l’apprendimento, il linguaggio, la creatività, le emozioni e l’intelligenza sociale.

“Nati per la lettura” propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

Aderire ai programmi culturali “Nati per leggere” e “Nati per la musica” consentirà al Comune di Genova di ampliare la messa a disposizione e fruizione di servizi, attività e materiali da parte dei minori e delle loro famiglie.