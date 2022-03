Nasce il Centro studi colombiano, la giunta comunale approva le linee guida per promuovere la figura del navigatore - Genova 24

Genova. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso, le linee guida per il funzionamento del Centro Studi Colombiano che si occuperà di promuovere la figura di Cristoforo Colombo nel mondo. Queste linee faranno parte di un accordo di collaborazione tra il Comune di Genova e la Fondazione Casa America.

Le linee approvate dalla Giunta prevedono manifestazioni, convegni, incontri, progetti di ricerca incentrati sul navigatore genovese e la sua epoca. Strategica è la parte relativa all’informazione e alla gestione dei rapporti con importanti realtà culturali nazionali e internazionali e la realizzazione di campagne di promozione coordinate.

Il programma operativo sarà annuale e le iniziative potranno essere svolte in collaborazione con le istituzioni universitarie e scolastiche, nonché con altre istituzioni culturali e di ricerca nazionali e internazionali, pubbliche o private. Verrà inoltre realizzata una banca dati digitale per raccogliere i principali materiali relativi a Colombo presenti in Liguria, in Italia, in alcuni paesi dell’Unione Europea, negli Stati Uniti e in America Latina.

La Giunta ha stabilito inoltre la costituzione di un Comitato di indirizzo e di un Comitato scientifico a supporto delle attività previste.

Il Comune di Genova metterà a disposizione presso Palazzo Ducale dei locali da adibire a sede del Centro Studi Colombiano, le risorse umane e le dotazioni tecnico-funzionali per lo svolgimento delle attività.

«La figura di Cristoforo Colombo da sempre è sinonimo di tenacia, coraggio e capacità di saper essere “visionari” – osserva l’assessore Barbara Grosso – Senza queste caratteristiche non esiste progresso e sono profondamente convinta che noi genovesi siamo forniti di ognuna di queste qualità. Sono perciò molto soddisfatta che nasca a Genova un centro studi internazionale dedicato al grande navigatore. Riusciremo in questo modo a coordinare le tante realtà che in tutto il mondo si occupano di Colombo e dare nuovo slancio agli studi su questo grande genovese».