Municipi, Sansa e la sinistra incalzano: "Il Pd non può prendersi tutto. E servono candidate donne" - Genova 24

Genova. “Io metto come uno dei paletti essenziali quello della parità di genere. Secondo, non è possibile che un partito possa pensare di prendersi tutto perché altrimenti non andiamo lontano. E il terzo criterio dovrà essere quello della competenza“. A lanciare un messaggio chiaro alla coalizione giallorossa mentre si gioca la partita delle candidature nei Municipi è Ferruccio Sansa, intervenuto durante la presentazione della lista che conterrà il suo nome insieme a quello dei Verdi e di Linea Condivisa. E aggiunge, senza troppi giri di parole: “Il Pd non può mettere tutti i candidati nelle zone vincenti, deve saperlo”

Il prossimo incontro sul tema, con tutte le forze nuovamente riunite intorno al tavolo, è previsto per domani. E l’atmosfera nel campo progressista, da quanto si evince, sembra piuttosto tesa. Il centrosinistra (in senso lato) parte in una situazione di vantaggio, con sei presidenti uscenti su nove e tuttavia la consapevolezza che non sarà facile confermarli al prossimo giro. Il Pd preme per riposizionare le pedine con buone possibilità di vincere, ma il prima problema è che sono tutti uomini.

“Non è possibile che Genova abbia nove presidenti maschi. Non solo ragioneremo insieme al tavolo come soggetti attivi, ma faremo parte della battaglia per la questione di genere”, incalza Rossella D’Acqui, coordinatrice regionale di Linea Condivisa. Ma quali potrebbero essere le sfidanti in “quota rosa”? Due nomi sono già emersi: uno è quello di Camilla Ponzano, candidata civica (ma iscritta al Pd) spendibile sul Medio Levante, l’altra è Roberta Lolli sul Levante, anche lei tesserata dem ma sgradita alla maggioranza del partito. Si tratta però di municipi più tradizionalmente legati al centrodestra e quindi di candidature con poche chance di vittoria.

Negli ultimi giorni si sono aggiunte altre suggestioni. Nel Medio Ponente, dove sembra ormai scontata la ritirata di Mario Bianchi, si fa il nome di Mariajosé Bruccoleri, farmacista molto nota a Sestri Ponente e consigliera comunale della Lista Crivello (nel frattempo transitata e uscita da Italia Viva), come alternativa al ripescaggio dell’ex assessore Stefano Bernini. Nel Ponente c’è chi propone Rita Bruzzone a posto di Claudio Chiarotti (che però si sente saldamente in sella). Nel Centro Est, oltre ai papabili Andrea Acquarone ed Emilio Robotti, ci sono Simona Cosso proposta da Sinistra Italiana e l’ipotesi Elena Fiorini, avvocata, già assessora della giunta Doria e presidente dell’associazione Il Ce.Sto. nella cui galassia orbitano anche i tre appena citati.

E poi, oltre all’oggettiva difficoltà di accontentare tutte le realtà che compongono la coalizione, c’è il caso non proprio secondario della Bassa Valbisagno. Dove il presidente uscente, Massimo Ferrante, è pronto a scendere in pista per il terzo mandato di fila. “Bisogna capire se vogliamo darci il limite dei due mandati, noi crediamo che sia giusto”, insiste Sansa, che sottolinea la propria personale simpatia per l’architetto di San Fruttuoso ma non nega una certa insofferenza verso la prospettiva di avallare ricandidature illimitate.

Dal canto suo Ferrante, che è anche membro della segreteria Pd, ha sempre sostenuto che sono state le forze politiche della coalizione a chiedergli la disponibilità di affrontare un ulteriore ciclo amministrativo, e non il contrario, visto anche il nuovo meccanismo dell’elezione diretta che imporrebbe la scelta di figure carismatiche in grado di formare liste civiche. Piccolo dato di colore: la scorsa settimana sono già usciti i manifesti coi loghi del Pd e della lista civica Noi con Ferrante.

Attriti che andranno attenuati e ricomposti nel giro di poche settimane, visto che la campagna elettorale è ormai pronta a decollare. Peraltro le valutazioni politiche sui Municipi sono condizionate da due fattori: da un lato il nuovo regolamento che assegna ai presidenti un‘indennità di oltre 4mila lordi al mese, circostanza che rende molto più attrattivo il ruolo; dall’altro l’operazione di accentramento amministrativo attuata dalla giunta Bucci che taglia risorse alle ex circoscrizioni e di conseguenza ne ridimensiona il peso. In questo senso, anche se i giallorossi ribadissero la propria maggioranza nei quartieri, sarebbe una mezza vittoria di Pirro.